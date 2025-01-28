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"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
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