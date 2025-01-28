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≡ "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51014
"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
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Газ отключили всем 20 квартирам первого подъезда дома № 407 по ул. Каирбекова. Как сообщила "НГ" жительница дома, сотрудники РЦКУ не смогли проверить все газовые плиты, но "аварийной ситуации нет".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43105
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
#1
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Цитата:
меня ребёнок-инвалид просит кашу, а я не могу сварить, - возмущается женщина.


Ей что, вместо того, чтоб копеечную плитку купить на время, каждый год же это, легче спалить в огне своих деток и других соседей в адском огне при взрыве газа?
Какая же это мать?
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