Отправлено: - 14:42

меня ребёнок-инвалид просит кашу, а я не могу сварить, - возмущается женщина.

Цитата:Ей что, вместо того, чтоб копеечную плитку купить на время, каждый год же это, легче спалить в огне своих деток и других соседей в адском огне при взрыве газа?Какая же это мать?