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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6897
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 11:09
Цитата:
Вот с этого все и начинается, у Гитлера ариям весь мир принадлежал! А с какого времени исконно русские, до пришествия варягов или после? С такими аргументами сейчас Италия с Францией должна воевать, а Македония с Египтом и Ираном, Монголия полмира до Хорватии может считать исконно монгольскими землями!
Skeptic:
Ибо вся территория Украины - исконно русские земли.
Ибо вся территория Украины - исконно русские земли.
Вот с этого все и начинается, у Гитлера ариям весь мир принадлежал! А с какого времени исконно русские, до пришествия варягов или после? С такими аргументами сейчас Италия с Францией должна воевать, а Македония с Египтом и Ираном, Монголия полмира до Хорватии может считать исконно монгольскими землями!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 11:23
Цитата:
Зачем? Чтобы из целого списка потенциальных виновных в теплопотерях и нарушениях экологических норм вычеркнуть всех, кроме предпринимателя Тулепова? Интрига должна же хоть какая-то была остаться Он уже сам во всем признался, что ему плевать на соседей, и что он не будет закрывать краны на батареях, хоть они и имеются, потому что проще окна пооткрывать и дышать свежим проточным воздухом, отапливая улицу
[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 12:27]
Тимур Гафуров: В вашем сообщении было указано про этот момент? Конкретно про вентили на батареях?
Зачем? Чтобы из целого списка потенциальных виновных в теплопотерях и нарушениях экологических норм вычеркнуть всех, кроме предпринимателя Тулепова? Интрига должна же хоть какая-то была остаться Он уже сам во всем признался, что ему плевать на соседей, и что он не будет закрывать краны на батареях, хоть они и имеются, потому что проще окна пооткрывать и дышать свежим проточным воздухом, отапливая улицу
[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 12:27]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6897
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 11:29
Цитата:
Виталий никогда Россия ,как и любая страна -доминатор не была доброй! Это всего лишь рекламный слоган! Если бы могла Россия газ и нефть продавать не за копейки, она бы его так и продавала бы! А продавала по биржевой цене, а цена газа привязывалась к цене нефти! А сколько несправедливости и жестокости творилось в прежние времена это достаточно пройти по фактам, единственно что не одна Россия была такая, такими были все, даже чукчи выгнали онкилонов из родных мест из за оленьих пастбищ!
Идеализировать,как и посыпать голову пеплом не стоит, тогда были другие времена и другая мораль! И святые тех времён не гнушались обыкновенным грабежом, как например святой Александр Невский и практически все казахские знаменитые батыры!
Vit:
добрая душа и сердце,
добрая душа и сердце,
Виталий никогда Россия ,как и любая страна -доминатор не была доброй! Это всего лишь рекламный слоган! Если бы могла Россия газ и нефть продавать не за копейки, она бы его так и продавала бы! А продавала по биржевой цене, а цена газа привязывалась к цене нефти! А сколько несправедливости и жестокости творилось в прежние времена это достаточно пройти по фактам, единственно что не одна Россия была такая, такими были все, даже чукчи выгнали онкилонов из родных мест из за оленьих пастбищ!
Идеализировать,как и посыпать голову пеплом не стоит, тогда были другие времена и другая мораль! И святые тех времён не гнушались обыкновенным грабежом, как например святой Александр Невский и практически все казахские знаменитые батыры!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 11:30
Цитата:
Тут скучно, никому не пришло в голову улицу отпаливать, ни в 10ти, ни в 20ти этажках, ни в квартирах, ни в частных домах. Тут знают, что такое термостат.
Vit: Давай тему про Канаду
Тут скучно, никому не пришло в голову улицу отпаливать, ни в 10ти, ни в 20ти этажках, ни в квартирах, ни в частных домах. Тут знают, что такое термостат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17485
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 11:48
Цитата:
Вся территория Украины русские земли откуда русские вышли колонизировать территорию мордвы и чувашей
Только Россия тут причем?
Украинцы как этнос жили и живут на своей земле
Русские это колонизаторы вышедшие с территории киевской Руси и расселившиеся до дальнего востока
Тоесть имеем ситуацию когда США выкатывало бы претензии Британии что Британия это исконные американские земли
При Трампе конечно такой дебилизм возможен на то он и Трамп
А в целом это смехота дурная Цитата:
Нет не один
Был бы один жили бы вместе и язык был бы единый и культура и менталитет
А так разные народы просто родственные
Как казахи,кыргызы и узбеки
Никто в Европе пяткой себя в грудь не бьёт доказывая что чехи, словаки и поляки это один народ
Зачем? Если видны различия
Один клоун был котрый пытался доказать что восточный рейх (Австрия) это родня северным немцам,но его быстро поправили специалисты по германскому вопросу
Так и у вас
Ну не хотят с вами жить не хотят и точка
Россия как старая бабка котрая орет по деревне что все родственники не благодарные вокруг а на деле отхапала себе чужие земли и сидит боится что отберут
Отберут же всеровно)Цитата:
Нет
Это было до царя гороха
Тоесть до монгольского нашествия
После монгол той старой Руси уже не было
Белорусы ближе к Литве стали
Украинцы к полякам
Русские к татарам с кем частично породнились
Незря в гербовой дворянской книге России столько татарских фамилий
Потомучто Россия по сути поднялась за счёт татарской конницы после развала орды
Всё же изучено уже вдоль и поперек а вы скабеевщину прёте
Skeptic:
Ибо вся территория Украины - исконно русские земли.
Ибо вся территория Украины - исконно русские земли.
Вся территория Украины русские земли откуда русские вышли колонизировать территорию мордвы и чувашей
Только Россия тут причем?
Украинцы как этнос жили и живут на своей земле
Русские это колонизаторы вышедшие с территории киевской Руси и расселившиеся до дальнего востока
Тоесть имеем ситуацию когда США выкатывало бы претензии Британии что Британия это исконные американские земли
При Трампе конечно такой дебилизм возможен на то он и Трамп
А в целом это смехота дурная Цитата:
Skeptic:
Заодно напомню: русские, белорусы и украинцы - один народ.
Заодно напомню: русские, белорусы и украинцы - один народ.
Нет не один
Был бы один жили бы вместе и язык был бы единый и культура и менталитет
А так разные народы просто родственные
Как казахи,кыргызы и узбеки
Никто в Европе пяткой себя в грудь не бьёт доказывая что чехи, словаки и поляки это один народ
Зачем? Если видны различия
Один клоун был котрый пытался доказать что восточный рейх (Австрия) это родня северным немцам,но его быстро поправили специалисты по германскому вопросу
Так и у вас
Ну не хотят с вами жить не хотят и точка
Россия как старая бабка котрая орет по деревне что все родственники не благодарные вокруг а на деле отхапала себе чужие земли и сидит боится что отберут
Отберут же всеровно)Цитата:
Skeptic:
все земли Великой, Малой и Белой Руси - их общие земли.
все земли Великой, Малой и Белой Руси - их общие земли.
Нет
Это было до царя гороха
Тоесть до монгольского нашествия
После монгол той старой Руси уже не было
Белорусы ближе к Литве стали
Украинцы к полякам
Русские к татарам с кем частично породнились
Незря в гербовой дворянской книге России столько татарских фамилий
Потомучто Россия по сути поднялась за счёт татарской конницы после развала орды
Всё же изучено уже вдоль и поперек а вы скабеевщину прёте
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