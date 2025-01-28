Отправлено: - 11:48

Skeptic:

Ибо вся территория Украины - исконно русские земли.

Skeptic:

Заодно напомню: русские, белорусы и украинцы - один народ.

Skeptic:

все земли Великой, Малой и Белой Руси - их общие земли.

Цитата:Вся территория Украины русские земли откуда русские вышли колонизировать территорию мордвы и чувашейТолько Россия тут причем?Украинцы как этнос жили и живут на своей землеРусские это колонизаторы вышедшие с территории киевской Руси и расселившиеся до дальнего востокаТоесть имеем ситуацию когда США выкатывало бы претензии Британии что Британия это исконные американские землиПри Трампе конечно такой дебилизм возможен на то он и ТрампА в целом это смехота дурная Цитата:Нет не одинБыл бы один жили бы вместе и язык был бы единый и культура и менталитетА так разные народы просто родственныеКак казахи,кыргызы и узбекиНикто в Европе пяткой себя в грудь не бьёт доказывая что чехи, словаки и поляки это один народЗачем? Если видны различияОдин клоун был котрый пытался доказать что восточный рейх (Австрия) это родня северным немцам,но его быстро поправили специалисты по германскому вопросуТак и у васНу не хотят с вами жить не хотят и точкаРоссия как старая бабка котрая орет по деревне что все родственники не благодарные вокруг а на деле отхапала себе чужие земли и сидит боится что отберутОтберут же всеровно)Цитата:НетЭто было до царя горохаТоесть до монгольского нашествияПосле монгол той старой Руси уже не былоБелорусы ближе к Литве сталиУкраинцы к полякамРусские к татарам с кем частично породнилисьНезря в гербовой дворянской книге России столько татарских фамилийПотомучто Россия по сути поднялась за счёт татарской конницы после развала ордыВсё же изучено уже вдоль и поперек а вы скабеевщину прёте