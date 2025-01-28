Отправлено: - 09:25

maxsaf:

Получается, что жильцы этих квартир либо вынуждены умирать от неимоверной жары (а мы не знаем, насколько температура может ещё подняться при закрытых окнах) либо держать круглосуточно окна открытыми и топить улицу, и ничего с этим нельзя поделать. Я вас правильно понял?

Цитата:Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.Возможно, что обслуживающая организация имеет такой функционал и может понизить температуру всему дому. Но в там случае наверняка найдутся недовольные соседи.Повторяю - обсуждать эту темы вы можете во Флуде или в специально созданной ветке.Здесь я на вопрос ответил.