НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 694 из 695«1...692693694695»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 00:08
#6931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что такое цивилизованная страна

Это страна, где зимой отапливают помещение, а не улицу :lol:



[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 01:13]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 00:30
#6932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это страна, где зимой отапливают помещение, а

Вот видишь, на вопрос, что такое цивилизованная страна и как у нее название, например Индия, ты сразу ушел от ответа.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2478
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 09:25
#6933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Получается, что жильцы этих квартир либо вынуждены умирать от неимоверной жары (а мы не знаем, насколько температура может ещё подняться при закрытых окнах) либо держать круглосуточно окна открытыми и топить улицу, и ничего с этим нельзя поделать. Я вас правильно понял?

Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.
Возможно, что обслуживающая организация имеет такой функционал и может понизить температуру всему дому. Но в там случае наверняка найдутся недовольные соседи.
Повторяю - обсуждать эту темы вы можете во Флуде или в специально созданной ветке.
Здесь я на вопрос ответил.
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2036
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 09:36
#6934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит.

...
Не получается. Я в своей квартире поставил краны на все батареи и теперь отключаю их сразу же после заполнения системы. Батарей в углу угловой комнаты, на кухне и полотенцесушителя в ванной хватает, чтобы температура в квартире держалась в пределах +24-25 градусов. Включение любой ещё одной батареи приводит к повышению до +30 градусов.
Оно мне надо? :-)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2478
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:39
#6935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Не получается.

Ок. Может быть и такой вариант. Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:42
#6936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.

Вы это опять на полном серьёзе заявляете? То есть хозяин квартиры не может собственные форточки закрыть? Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:44
#6937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.

Та тема была предназначена выявить того, кому предъявлять претензии. Это может быть и КТЭК, и управляющая компания, и экологи, и строители с архитекторами, и даже сантехники. Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:46
#6938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Я в своей квартире поставил краны на все батареи

Цитата:
Тимур Гафуров:
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал

Как минимум один это сделал, тот самый предприниматель Тулепов. Почему бы ему не предъявить претензии, раз все краны имеются?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26329
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:47
#6939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.

Там это обсуждение идёт полным ходом, форумчанам не нравится, просят перейти в отдельную тему.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2478
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:14
#6940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?

В вашем сообщении было указано про этот момент? Конкретно про вентили на батареях?
Цитата:
maxsaf:
Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.

Я увидел несоответствие в вашем сообщении. Пояснил, почему мы не можем опубликовать его в рубрике "Народные новости". Предложил перенести обсуждение во Флуд или открыть специальную ветку. Где вы видите здесь защиту?
На вопрос о вашей публикации я ответил.
Далее обсуждение темы теплопотерь в "Вопросах редакции" прекращаем.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 694 из 695«1...692693694695»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS