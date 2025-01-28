Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 00:08
Цитата:
Это страна, где зимой отапливают помещение, а не улицу
[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 01:13]
111:
Что такое цивилизованная страна
Что такое цивилизованная страна
Это страна, где зимой отапливают помещение, а не улицу
[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 01:13]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43097
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 00:30
Цитата:
Вот видишь, на вопрос, что такое цивилизованная страна и как у нее название, например Индия, ты сразу ушел от ответа.
maxsaf:
Это страна, где зимой отапливают помещение, а
Это страна, где зимой отапливают помещение, а
Вот видишь, на вопрос, что такое цивилизованная страна и как у нее название, например Индия, ты сразу ушел от ответа.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 09:25
Цитата:
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.
Возможно, что обслуживающая организация имеет такой функционал и может понизить температуру всему дому. Но в там случае наверняка найдутся недовольные соседи.
Повторяю - обсуждать эту темы вы можете во Флуде или в специально созданной ветке.
Здесь я на вопрос ответил.
maxsaf:
Получается, что жильцы этих квартир либо вынуждены умирать от неимоверной жары (а мы не знаем, насколько температура может ещё подняться при закрытых окнах) либо держать круглосуточно окна открытыми и топить улицу, и ничего с этим нельзя поделать. Я вас правильно понял?
Получается, что жильцы этих квартир либо вынуждены умирать от неимоверной жары (а мы не знаем, насколько температура может ещё подняться при закрытых окнах) либо держать круглосуточно окна открытыми и топить улицу, и ничего с этим нельзя поделать. Я вас правильно понял?
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.
Возможно, что обслуживающая организация имеет такой функционал и может понизить температуру всему дому. Но в там случае наверняка найдутся недовольные соседи.
Повторяю - обсуждать эту темы вы можете во Флуде или в специально созданной ветке.
Здесь я на вопрос ответил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2036
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 09:36
Цитата:
...
Не получается. Я в своей квартире поставил краны на все батареи и теперь отключаю их сразу же после заполнения системы. Батарей в углу угловой комнаты, на кухне и полотенцесушителя в ванной хватает, чтобы температура в квартире держалась в пределах +24-25 градусов. Включение любой ещё одной батареи приводит к повышению до +30 градусов.
Оно мне надо?
Тимур Гафуров:
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит.
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит.
...
Не получается. Я в своей квартире поставил краны на все батареи и теперь отключаю их сразу же после заполнения системы. Батарей в углу угловой комнаты, на кухне и полотенцесушителя в ванной хватает, чтобы температура в квартире держалась в пределах +24-25 градусов. Включение любой ещё одной батареи приводит к повышению до +30 градусов.
Оно мне надо?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:39
Цитата:
Ок. Может быть и такой вариант. Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.
Skeptic:
Не получается.
Не получается.
Ок. Может быть и такой вариант. Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:42
Цитата:
Вы это опять на полном серьёзе заявляете? То есть хозяин квартиры не может собственные форточки закрыть? Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?
Тимур Гафуров:
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.
Получается, что от самих жильцов ситуация не зависит. Они на это никак повлиять не могут.
Вы это опять на полном серьёзе заявляете? То есть хозяин квартиры не может собственные форточки закрыть? Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:44
Цитата:
Та тема была предназначена выявить того, кому предъявлять претензии. Это может быть и КТЭК, и управляющая компания, и экологи, и строители с архитекторами, и даже сантехники. Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.
Тимур Гафуров:
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал, на мой взгляд, все-таки неправильно.
Та тема была предназначена выявить того, кому предъявлять претензии. Это может быть и КТЭК, и управляющая компания, и экологи, и строители с архитекторами, и даже сантехники. Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:46
Цитата:
Цитата:
Как минимум один это сделал, тот самый предприниматель Тулепов. Почему бы ему не предъявить претензии, раз все краны имеются?
Skeptic:
Я в своей квартире поставил краны на все батареи
Я в своей квартире поставил краны на все батареи
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал
Но предъявлять претензии к тем квартировладельцам, кто этого не сделал
Как минимум один это сделал, тот самый предприниматель Тулепов. Почему бы ему не предъявить претензии, раз все краны имеются?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 10:47
Цитата:
Там это обсуждение идёт полным ходом, форумчанам не нравится, просят перейти в отдельную тему.
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.
Пожалуйста, обсуждение темы теплопотерь перенесите во Флуд.
Там это обсуждение идёт полным ходом, форумчанам не нравится, просят перейти в отдельную тему.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:14
Цитата:
В вашем сообщении было указано про этот момент? Конкретно про вентили на батареях?
Цитата:
Я увидел несоответствие в вашем сообщении. Пояснил, почему мы не можем опубликовать его в рубрике "Народные новости". Предложил перенести обсуждение во Флуд или открыть специальную ветку. Где вы видите здесь защиту?
На вопрос о вашей публикации я ответил.
Далее обсуждение темы теплопотерь в "Вопросах редакции" прекращаем.
maxsaf:
Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?
Или не может свои собственные вентили на каждой батарее закрыть?
В вашем сообщении было указано про этот момент? Конкретно про вентили на батареях?
Цитата:
maxsaf:
Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.
Просто признайте, что защищаете неприкасаемого.
Я увидел несоответствие в вашем сообщении. Пояснил, почему мы не можем опубликовать его в рубрике "Народные новости". Предложил перенести обсуждение во Флуд или открыть специальную ветку. Где вы видите здесь защиту?
На вопрос о вашей публикации я ответил.
Далее обсуждение темы теплопотерь в "Вопросах редакции" прекращаем.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: ACROS
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать