Отправлено: - 11:12

Я звонила в КТЭК несколько раз. Обещают, но не изолируют. Так и греем улицу, - рассказывала она.

Цитата:Все правильно КТЭК делает. Зачем изолировать? Если все нормально изолировать, вам станет жарко, и вы форточки пооткрываете и продолжите улицу отапливать