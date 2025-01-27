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Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51012
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 677
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
доиграются эти пустоголовые деятели. Психоз уже бьет когда на цены смотришь. Это я еще спокойный, а холерики быстро взорвутся. В бюджете дыры, хотят еще многомиллиардный кредит взять у иностранцев, а народ на штрафы и повышенный НДС посадить. Такая политика у примитивных руководителей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6897
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 20:23
Цитата:
Не будет ничего! Это правительство поднимет НДС , возьмёт на себя всё возмущение, Токаев его снимет, но НДС останется! Это как раньше для усмирения стрелецкого бунта цари с Красного крыльца выкидывали на расправу какого-нибудь татарского царевича или из особо ненавистных бояр, толпа его разрывала и довольная расходилась по домам.
рихард:
доиграются эти пустоголовые
доиграются эти пустоголовые
Не будет ничего! Это правительство поднимет НДС , возьмёт на себя всё возмущение, Токаев его снимет, но НДС останется! Это как раньше для усмирения стрелецкого бунта цари с Красного крыльца выкидывали на расправу какого-нибудь татарского царевича или из особо ненавистных бояр, толпа его разрывала и довольная расходилась по домам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7375
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 20:23
Цитата:
У Токаева что ли такая политика ??
рихард:
у примитивных руководителей.
у примитивных руководителей.
У Токаева что ли такая политика ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7375
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 21:02
Цитата:
Конечно ничего не будет: - я и без этого адвоката знаю и для этого не надо быть ни адвокатом, ни экспертом: любое повышение чего либо: - или ГСМ или налогов или штрафов или каких то других обязательств бизнеса перед гос.органами и за это ПОВЫШЕНИЕ в любом случае будет ОТДУВАТЬСЯ народ- как будто раньше, 30 лет ельбасизма, было по другому.
Сейчас будут ДЕЖУРНЫЕ панегрики Абике или кого то другого в честь якобы "принципиального" и""правдивого" адвоката по аналогии с честными депутатами.
Самая ПРОДАЖНАЯ профессия после ПРОСТИТУТКИ - это адвокатура.
Значит для чего то надо было это выступление адвоката- зря он за якобы народ- топить не будет.
saba:
Не будет ничего!
Не будет ничего!
Конечно ничего не будет: - я и без этого адвоката знаю и для этого не надо быть ни адвокатом, ни экспертом: любое повышение чего либо: - или ГСМ или налогов или штрафов или каких то других обязательств бизнеса перед гос.органами и за это ПОВЫШЕНИЕ в любом случае будет ОТДУВАТЬСЯ народ- как будто раньше, 30 лет ельбасизма, было по другому.
Сейчас будут ДЕЖУРНЫЕ панегрики Абике или кого то другого в честь якобы "принципиального" и""правдивого" адвоката по аналогии с честными депутатами.
Самая ПРОДАЖНАЯ профессия после ПРОСТИТУТКИ - это адвокатура.
Значит для чего то надо было это выступление адвоката- зря он за якобы народ- топить не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2269
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 21:02
Возможно надеяться, что размер НДС разделят на товары и социально значимые товары.
В России НДС 20%, но на социально значимые продукты питания 10%. Не часто смотрю в чеках размер НДС, но за хлеб обращал внимание, есть ещё продукты питания за 10%.
Проезд в поездах и электричках - НДС0%.
Всё наверное до 20% подымать не будут, категорию социалки надеюсь возможно оставят на 13 или опустят до 10...
Перечень товаров, подпадающих под ставку НДС 10%, приведен в подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ. К ним в том числе относятся:мясо и мясопродукты (кроме деликатесов);молоко и молочные продукты (включая мороженое);яйца;масло растительное (с 01.10.2019 исключением является пальмовое масло);сахар, соль;хлеб, крупы, мука и макаронные изделия;рыба, рыбо- и морепродукты;овощи;с 01.10.2019 — фрукты и ягоды.
Детские товары, перечисленные в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ и перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, также относятся к товарам с НДС 10%. Это в том числе:некоторые виды одежды и обуви;детские кроватки, матрасы, коляски;школьные тетради и различные учебно-развивающие принадлежности;игрушки;подгузники и др.
Есть ещё медикаменты.
[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2025 - 22:10]
В России НДС 20%, но на социально значимые продукты питания 10%. Не часто смотрю в чеках размер НДС, но за хлеб обращал внимание, есть ещё продукты питания за 10%.
Проезд в поездах и электричках - НДС0%.
Всё наверное до 20% подымать не будут, категорию социалки надеюсь возможно оставят на 13 или опустят до 10...
Перечень товаров, подпадающих под ставку НДС 10%, приведен в подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ. К ним в том числе относятся:мясо и мясопродукты (кроме деликатесов);молоко и молочные продукты (включая мороженое);яйца;масло растительное (с 01.10.2019 исключением является пальмовое масло);сахар, соль;хлеб, крупы, мука и макаронные изделия;рыба, рыбо- и морепродукты;овощи;с 01.10.2019 — фрукты и ягоды.
Детские товары, перечисленные в подп. 2 п. 2 ст. 164 НК РФ и перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, также относятся к товарам с НДС 10%. Это в том числе:некоторые виды одежды и обуви;детские кроватки, матрасы, коляски;школьные тетради и различные учебно-развивающие принадлежности;игрушки;подгузники и др.
Есть ещё медикаменты.
[Исправлено: Нурбанчик, 27.01.2025 - 22:10]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 640
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 21:10
Адвокат сделал самое главное вброс своих мыслей, а чтобы проверить нужно идти в пекарню и там провести мониторинг себестоимости 1 кг хлеба, то есть 2 булочки хлебного изделия по 500 граммов каждая! Итого 333 тенге делим на 2 и получаем стоимость 1 булочки хлебного изделия за 166 тенге. Ведь хлеб всему голова! Видимо Бозумбаев имел ввиду повышение НДС на не продовольственные товары, надеюсь он знает, что буржуазная революция в царской России началась 9 января 1905 году из-за повышения стоимости на хлеб! Не надо повышать НДС на товар, который покупаем у Китая, России и других, ведь покупаемый товар не производили в Казахстане.Если производим пшеницу вместо овощей, то производители не будут иметь право подымать цену внутри страны, за исключением цены для продажи на внешний рынок! По-другому, это предложение вице-министра, просто бомба! Никого снимать не будут, будет все по плану! Самое главное не цена на хлеб, а его содержание, а мы за ценой не постоим. Экономику уронили, поэтому все засуетились, особенно имущество имущие, не вкладывающие ни одного тенге в экономику страны! Чтобы поднять, нужен военный коммунизм для богатеньких типа реквизиции. Скорее всего это будут применять.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1845
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 00:32
.....хотим жить как на западе пожалуйста вам 20% держите .....у немцев 19% НДС будем равнятся на Европу....
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 01:01
Порог по НДС всего 15 000 000 в год ,или 41095тнгв день,то есть теперь уже все магазинчики у дома будут должны перейти на НДС,вот где будет весело,всю жизнь работали на упрощёнке,без бух учёта,а теперь надо каждую бумажку собирать,посадить бухгалтера которому х\з с чего платить з\п,шаг влево шаг вправо огромные штрафы,аресты на счета.
[Исправлено: Добринцофф, 28.01.2025 - 02:02]
[Исправлено: Добринцофф, 28.01.2025 - 02:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7381
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 07:21
В интернете кто-то выступал,что правительство РК втч корпус депутатов и акиматы фактически рвзделены на два лагеря. Есть старая гвардия которая неведомо откуда получает инструции на повышение цен,штрафы и налоги,тем самым вызывая недовольство населения которая может привести новому қантару. Ошибкой назвали лояльное отношением к президенту, а если бы его физически устранили, возможно получился бы приличный переворот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 994
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 09:00
Цитата:
Не вводите в заблуждение, порог по НДС в 2025 г. составляет 20000 МРП, или 78640000 тнг., если применяете ТИС - то 488291488 тнг.
А если платите розничный налог - освобождаетесь от НДС вообще.
Добринцофф:
Порог по НДС всего 15 000 000 в год ,или 41095тнгв день
Порог по НДС всего 15 000 000 в год ,или 41095тнгв день
Не вводите в заблуждение, порог по НДС в 2025 г. составляет 20000 МРП, или 78640000 тнг., если применяете ТИС - то 488291488 тнг.
А если платите розничный налог - освобождаетесь от НДС вообще.
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 11:03
Цитата:
Так вы ещё не в курсе?Это сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.
[Исправлено: Добринцофф, 28.01.2025 - 12:06]
Yorik:
Не вводите в заблуждение,
Не вводите в заблуждение,
Так вы ещё не в курсе?Это сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.
[Исправлено: Добринцофф, 28.01.2025 - 12:06]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1606
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 11:08
Цитата:
Вот читаю этого товарища и поражаюсь,как такой неумный человек ведёт бизнес? Или там бизнес с гулькин нос? За перевод времени тут он тоже топил,наука ему пофигу. Странный этот Добринцов.
Добринцофф:
по НДС всего 15 000 000 в год
по НДС всего 15 000 000 в год
Вот читаю этого товарища и поражаюсь,как такой неумный человек ведёт бизнес? Или там бизнес с гулькин нос? За перевод времени тут он тоже топил,наука ему пофигу. Странный этот Добринцов.
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