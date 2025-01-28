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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 121 из 121«1...119120121
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:24
#1801
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Цитата:
maxsaf:
Но ты не закроешь, потому что тебе плевать на соседей, на рост тарифов

Так русть сосед меняет систему отопления, если она у него запущена.
Ты просто скажи, про форточку, что ты там на соседей начал увиливать?
Существуют ли в мире расчеты на тему влияния форточки на девятом этаже на весь девятиэтажный дом?
Если нет, о чем тогда ты чешешь, о том, что ты сказал очередную глупость, и теперь пытаешься сделать так, хорошую мину?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:26
#1802
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Цитата:
maxsaf:
а твоя цена все равно фиксированная, и тебе комфортно.

Нет, когда на улице минус 25 и более, нам насчитывают огого..
Все зависит от того, как КТЭК начинает греть или сам остужать батареи.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:27
#1803
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Цитата:
111:
Конечно все с потолка. Ты мне про форточку, как она влияет при минус пяти, при минус 11 как сейчас, при минус 25ти, когда КТЭК начинает жарить батареи как будто у нас ледяной век наступил.

Если твоя форточка за час остужает квартиру на 4 градуса, то тебе снова понадобится час и 5киловатт энергии. Если ты повторишь это 12 раз (час на остывание и час на нагрев) то уйдет 60киловаттч за сутки. Если квартира остужается форточкой за два часа то в половину меньше. Зависит от температуры на улице и как быстро открытые окна остужают квартиру. Ну я прикидываю, что примерно 1000квтч тепла за месяц в форточку улетает. Засеки время - и я точнее посчитаю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:29
#1804
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Цитата:
111:
Нет, когда на улице минус 25 и более, нам насчитывают огого..

Так тебе и надо, можешь и дальше улицу отапливать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:31
#1805
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Цитата:
111:
Существуют ли в мире расчеты на тему влияния форточки на девятом этаже на весь девятиэтажный дом?

Конечно существуют. И не важно, как там потеря влияет на весь дом или весь город. Потеря она и в Африке потеря. Деньги на ветер. А чьи это деньги - пусть твои соседи сами решают ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:32
#1806
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Цитата:
maxsaf:
Так тебе и надо, можешь и дальше улицу отапливать

Ну естественно, ведь когда морозы, у нас неимоверная жара, если не открывать форточки, а вот когда минус 5-12, да еще если ветер дует, любой, с той стороны, где дует, прохладно, тогда да, приходится форточку закрывать , за исключением холодного балкона, там мы уже двери балконные открываем по немногу и не на всю ночь, когда ветер с другой стороны
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:34
#1807
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Цитата:
111:
КТЭК начинает греть или сам остужать батареи.

КТЭК ориентируется на температуру обратки, а не на температуру воздуха на улице. Они же не улицу греют. Они считают разницу температур в обоих трубах и скорость подачи воды. Чем холоднее вернётся обратку от тебя, тем больше заплатишь ты и твои соседи :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:35
#1808
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Цитата:
maxsaf:
Конечно существуют. И

Ну ты бы показал бы, а не тупо врал.
Тогда бы подставили объем открытой форточки, градусы, силу ветра, домовую температуру, диаметр байпаса, его высоту, в стене он или нет, у меня 28, у соседа снизу замерили бы тоже температуру, и потом закрыли бы ыорточеу и опять у соседа бы измерили на сколько там осуществилось падение температуры и не одел ли он валенки..
И тд..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:36
#1809
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Цитата:
111:
Ну естественно, ведь когда морозы, у нас неимоверная жара, если не открывать форточки,

Хотя можно было просто батареи перекрыть регуляторами, и не было бы никакой жары. Но ты же заплатил, лучше в форточку выпустишь лишнее, чем соседям отдашь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:37
#1810
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Цитата:
111:
объем открытой форточки

Все, дальше смысла нет обсуждать :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:38
#1811
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Цитата:
maxsaf:
КТЭК ориентируется на температуру обратки

Нет.
Когда тепло на улице, почему батареи прохладные относительно?
А когда минус 25, почему они шпарят на всю катушку?
Хочешь сказать, что температура обратки и в том и в другом случае одинакова?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:41
#1812
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Цитата:
maxsaf:
Все, дальше смысла нет обсуждать

Да влияние форточки при температуре плюс 28 вообще не надо было обсуждать по серьезному.
Поржали над тобой и забыли.
Но ты же развел дискуссию такую на десять страниц, что ее влияние велико.
Я бы еще согласился может, что температура в квартире из за форточки минусовая или что то близко к этому, но при ПЛЮС 28 это вообще ни о чем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:45
#1813
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Хотя вот эти железяки для установки батареи в таком плане.



Но раньше, когда их не было, мастера вытачивали это, чтобы просунуть в радиатор трубу, надо для интереса поискать, есть оно в гуголе или нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 01:51
#1814
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Помню на первом этаже, когда была прохладная двушка, я как то загнал 4 радиатора на один стояк и вме десятки, но там схема определенная была, тогда все грели.
Вот это я подзабыл.
Да,еще столько кранов туда вбухал..

[Исправлено: 111, 28.01.2025 - 02:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26316
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 02:11
#1815
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Цитата:
111:
А тебе известно, что количество батарей практически не влияет

Цитата:
111: Помню на первом этаже, когда была прохладная двушка, я как то загнал 4 радиатора на один стояк и вме десятки


Зачем, если якобы количество батарей не влияет? :lol: :lol: :lol:

И этому человеку я что-то пытаюсь объяснить ))

[Исправлено: maxsaf, 28.01.2025 - 03:40]
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