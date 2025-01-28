maxsaf: Но ты не закроешь, потому что тебе плевать на соседей, на рост тарифов
Так русть сосед меняет систему отопления, если она у него запущена. Ты просто скажи, про форточку, что ты там на соседей начал увиливать? Существуют ли в мире расчеты на тему влияния форточки на девятом этаже на весь девятиэтажный дом? Если нет, о чем тогда ты чешешь, о том, что ты сказал очередную глупость, и теперь пытаешься сделать так, хорошую мину?
111: Конечно все с потолка. Ты мне про форточку, как она влияет при минус пяти, при минус 11 как сейчас, при минус 25ти, когда КТЭК начинает жарить батареи как будто у нас ледяной век наступил.
Если твоя форточка за час остужает квартиру на 4 градуса, то тебе снова понадобится час и 5киловатт энергии. Если ты повторишь это 12 раз (час на остывание и час на нагрев) то уйдет 60киловаттч за сутки. Если квартира остужается форточкой за два часа то в половину меньше. Зависит от температуры на улице и как быстро открытые окна остужают квартиру. Ну я прикидываю, что примерно 1000квтч тепла за месяц в форточку улетает. Засеки время - и я точнее посчитаю.
maxsaf: Так тебе и надо, можешь и дальше улицу отапливать
Ну естественно, ведь когда морозы, у нас неимоверная жара, если не открывать форточки, а вот когда минус 5-12, да еще если ветер дует, любой, с той стороны, где дует, прохладно, тогда да, приходится форточку закрывать , за исключением холодного балкона, там мы уже двери балконные открываем по немногу и не на всю ночь, когда ветер с другой стороны
111: КТЭК начинает греть или сам остужать батареи.
КТЭК ориентируется на температуру обратки, а не на температуру воздуха на улице. Они же не улицу греют. Они считают разницу температур в обоих трубах и скорость подачи воды. Чем холоднее вернётся обратку от тебя, тем больше заплатишь ты и твои соседи
Ну ты бы показал бы, а не тупо врал. Тогда бы подставили объем открытой форточки, градусы, силу ветра, домовую температуру, диаметр байпаса, его высоту, в стене он или нет, у меня 28, у соседа снизу замерили бы тоже температуру, и потом закрыли бы ыорточеу и опять у соседа бы измерили на сколько там осуществилось падение температуры и не одел ли он валенки.. И тд..
Да влияние форточки при температуре плюс 28 вообще не надо было обсуждать по серьезному. Поржали над тобой и забыли. Но ты же развел дискуссию такую на десять страниц, что ее влияние велико. Я бы еще согласился может, что температура в квартире из за форточки минусовая или что то близко к этому, но при ПЛЮС 28 это вообще ни о чем..
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