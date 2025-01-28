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maxsaf:

Но ты не закроешь, потому что тебе плевать на соседей, на рост тарифов

Цитата:Так русть сосед меняет систему отопления, если она у него запущена.Ты просто скажи, про форточку, что ты там на соседей начал увиливать?Существуют ли в мире расчеты на тему влияния форточки на девятом этаже на весь девятиэтажный дом?Если нет, о чем тогда ты чешешь, о том, что ты сказал очередную глупость, и теперь пытаешься сделать так, хорошую мину?