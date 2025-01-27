ACROS: когда Путин проиграет, а он ОБЯЗАТЕЛЬНО проиграет
Эх, как всё запущено... Путин не проиграет. Потому что за Путиным - Россия. Выше вам про Минина с Пожарским напомнили. А русский народ в гневе страшен. Тормозов не знает. Не стоит его сердить лишний раз. Иначе пролив он точно организует.
Ну, если вам не знакомо такое простое понятие, как "Родина", "Отечество", это ваши проблемы. "За царя и Отечество", "За Родину, за Сталина" и прочая, и прочая, это не просто лозунги. Царя и Сталина приплетали за компанию. Идеология требовала. А воевал руссский солдат всегда за свою землю, за Родину, за Отечество. ... Вот историки, особенно советские, много говорили и говорят о массовых сдачах красноармейцев в плен в начале Великой Отечественной войны... А объяснить это явление "не могут". Потому что некрасивая картина получится. А я вам объясню. Не смотря на всю т.н. сталинскую индустриализацию, СССР в основе своей к началу войны оставался страной аграрной. Плюс к этому, в армию брали в основном крестьян. Ибо рабочие были заняты на строительстве промышленности. А кто такой крестьянин в те годы? Напомню, что в стране совсем недавно, с 1928 по 1937 годы прошла коллективизация. Которая сопровождалась массовым раскулачиванием. Как правило - самых продвинутых крестьян. Как вы думаете, сильную любовь они к "родной" советской власти испытывали к началу войны, которая случилась аккурат всего через четыре года после окончания коллективизации? А ведь в армию призвали и самих кулаков, и их сыновей... А тут приходит германец и обещает свободу от коммунистов/большевиков. Трудно не соблазниться. ... А когда примерно в течение полугода этот германец показал и воюющим на фронте крестьянам, и попавшим в плен, что такое "свобода по немецки", эти самые кулаки сделали выводы. И уже к концу 1941 года перестали верить германцу и стали защищать Родину, Отечество. Ни до Сталина, ни до большевиков им дела не было, хотя политруки свою политработу делали исправно, и лозунги кричали с упоминанием Сталина... Только для крестьян с оружием в руках это не имело никакого значения. Они не Сталина с большевиками защищали, и не советскую власть. Они за Родину бились. Потому в 1942 году и произошёл перелом в войне. Без этого никакой Жуков с Рокоссовским ситуацию не переломили бы. И до Ламанша с Гибралтаром эти крестьяне дошли бы. Если бы США не спохватились. ... Как-то так.
Но бились то они за Родину, а не за захват чужой земли! Даже генерал Деникин собрал на свои средства вагон медикаментов и передал бойцам Красной армии. Потому что напали на его Родину. А когда СССР напал на Финляндию даже пальцем не пошевельнул.
ACROS: По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".
Цены на нефть скорее всего Саудиты совместно с США уронят. Соглашусь, что у нас в итоге ГСМ подражает, предполагаю в разумных пределах, чтобы народ особо не возмущался, соответственно всё подражает. Как в другой ветке, эксперт отмечает про эффекта слона, на мой взгляд не будет, эффект примерно лошади Пржевальского будет наверное .
Коммунисты навряд ли 500 миллиардов долларов выделят на развитие искусственного интеллекта (ИИ), как в США. В США деньги выделяют крупные частные компаний, магнаты.
На днях в ходе обсуждения упоминали про ВВП - что, это общая рыночная стоимость всех произведенных товаров и услуг на территории страны за отчетный период. Ниже в видео, рассматривается в процентах доля условной олигархизации (совокупные активы миллиардеров к ВВП) от ВВП 16 стран, самых развитых экономик мира. Соответственно США равна 24,4% от всего ВВП (29,167 триллиона долларов), а Китае 7,9% (18,273 триллиона долларов). Получается у магнатов в США более 3 раз больше активов, да и само ВВП больше.
Kairat stayer: Ниже в видео, рассматривается в процентах доля условной олигархизации (совокупные активы миллиардеров к ВВП) от ВВП 16 стран, самых развитых экономик мира. Соответственно США равна 24,4% от всего ВВП (29,167 триллиона долларов), а Китае 7,9% (18,273 триллиона долларов). Получается у магнатов в США более 3 раз больше активов, да и само ВВП больше.
Kairat stayer: Выше отмечали, в посте за номером 1694, на развитие ИИ.
Я вам на примере Китая показал, что для этого триллионы не нужны. Тем более в такое рискованное дело. Это хорошая инвестиция до поры, пока кто-то не прийдёт, и не сделает то же самое за гораздо меньшие деньги. Объясняю ещё проще: пол-триллиона вложить не сложно. Вернуть сложно. Потерять - очень легко.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать