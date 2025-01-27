НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 115 из 116«1...113114115116»
Ответить Новый топик
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:23
#1711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

:-)
Вот только прочитал предыдущий комментарий, хотел сразу про Минина и Пожарского напомнить...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:23
#1712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
потому что о них мало знаю.


Понял: - наверное гербарии осенью собираете; бабочками интересуетесь; вяжете спицами; коллективное чтение стихов.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:26
#1713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
когда Путин проиграет, а он ОБЯЗАТЕЛЬНО проиграет

:-x
Эх, как всё запущено...
Путин не проиграет. Потому что за Путиным - Россия.
Выше вам про Минина с Пожарским напомнили.
А русский народ в гневе страшен. Тормозов не знает. Не стоит его сердить лишний раз.
Иначе пролив он точно организует.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:33
#1714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
зарплаты в Рудном

О зарплатах в Рудном можно говорить с таким же успехом, как о средней температуре по больнице...
Кто-то на 80000 перебивается, кто-то и 800000 имеет. Думаю, и повыше есть...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:37
#1715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
русский народ


Вы не путайте: русский народ и Путина - это ДВЕ разные вещи. Путины приходят и уходят.

Цитата:
Skeptic:
Не стоит его сердить лишний раз.


Чем Путин и занимается.

Цитата:
Skeptic:
Минина с Пожарским



Это другой случай: - враг НАПАЛ.

quote]Skeptic:
за Путиным - Россия.

Уберите ФСБ, спецслужбы и террор населения - и посмотрим кто за кого.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 22:03
#1716
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

:-)
Ну, если вам не знакомо такое простое понятие, как "Родина", "Отечество", это ваши проблемы.
"За царя и Отечество", "За Родину, за Сталина" и прочая, и прочая, это не просто лозунги.
Царя и Сталина приплетали за компанию. Идеология требовала.
А воевал руссский солдат всегда за свою землю, за Родину, за Отечество.
...
Вот историки, особенно советские, много говорили и говорят о массовых сдачах красноармейцев в плен в начале Великой Отечественной войны...
А объяснить это явление "не могут". Потому что некрасивая картина получится.
А я вам объясню.
Не смотря на всю т.н. сталинскую индустриализацию, СССР в основе своей к началу войны оставался страной аграрной.
Плюс к этому, в армию брали в основном крестьян. Ибо рабочие были заняты на строительстве промышленности.
А кто такой крестьянин в те годы?
Напомню, что в стране совсем недавно, с 1928 по 1937 годы прошла коллективизация. Которая сопровождалась массовым раскулачиванием. Как правило - самых продвинутых крестьян.
Как вы думаете, сильную любовь они к "родной" советской власти испытывали к началу войны, которая случилась аккурат всего через четыре года после окончания коллективизации?
А ведь в армию призвали и самих кулаков, и их сыновей...
А тут приходит германец и обещает свободу от коммунистов/большевиков. Трудно не соблазниться.
...
А когда примерно в течение полугода этот германец показал и воюющим на фронте крестьянам, и попавшим в плен, что такое "свобода по немецки", эти самые кулаки сделали выводы.
И уже к концу 1941 года перестали верить германцу и стали защищать Родину, Отечество.
Ни до Сталина, ни до большевиков им дела не было, хотя политруки свою политработу делали исправно, и лозунги кричали с упоминанием Сталина...
Только для крестьян с оружием в руках это не имело никакого значения. Они не Сталина с большевиками защищали, и не советскую власть. Они за Родину бились. Потому в 1942 году и произошёл перелом в войне. Без этого никакой Жуков с Рокоссовским ситуацию не переломили бы.
И до Ламанша с Гибралтаром эти крестьяне дошли бы. Если бы США не спохватились.
...
Как-то так.

[Исправлено: Skeptic, 27.01.2025 - 23:05]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 22:27
#1717
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но бились то они за Родину, а не за захват чужой земли! Даже генерал Деникин собрал на свои средства вагон медикаментов и передал бойцам Красной армии. Потому что напали на его Родину. А когда СССР напал на Финляндию даже пальцем не пошевельнул.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 22:56
#1718
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".


Цены на нефть скорее всего Саудиты совместно с США уронят. Соглашусь, что у нас в итоге ГСМ подражает, предполагаю в разумных пределах, чтобы народ особо не возмущался, соответственно всё подражает. Как в другой ветке, эксперт отмечает про эффекта слона, на мой взгляд не будет, эффект примерно лошади Пржевальского будет наверное 8-) 8-) 8-) .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:06
#1719
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомните мне : кто то напал на Россию ???



Цитата:
Skeptic:
воевал руссский солдат всегда за свою землю,


Напомните мне ВСЕЗНАЮЩИЙ, чья земля была Днепропетровская и Луганская области??
Своя земля русского солдата ???

Цитата:
Skeptic:
Они за Родину бились


С каких пор Херсонщина, Днепропетровщина и прочая украинская земля стала Родиной для русского солдата ?

Цитата:
Skeptic:
не знакомо такое простое понятие, как "Родина", "Отечество


Часть украинской земли это что - ваша "Родина", "Отечество" ?????
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:14
#1720
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Коммунисты КНР.


Коммунисты навряд ли 500 миллиардов долларов выделят на развитие искусственного интеллекта (ИИ), как в США.
В США деньги выделяют крупные частные компаний, магнаты.

На днях в ходе обсуждения упоминали про ВВП - что, это общая рыночная стоимость всех произведенных товаров и услуг на территории страны за отчетный период. Ниже в видео, рассматривается в процентах доля условной олигархизации (совокупные активы миллиардеров к ВВП) от ВВП 16 стран, самых развитых экономик мира. Соответственно США равна 24,4% от всего ВВП (29,167 триллиона долларов), а Китае 7,9% (18,273 триллиона долларов). Получается у магнатов в США более 3 раз больше активов, да и само ВВП больше.

Про ВВП на днях обсуждали:




[Исправлено: Kairat stayer, 28.01.2025 - 00:18]

[Исправлено: Kairat stayer, 28.01.2025 - 00:24]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:22
#1721
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Коммунисты навряд ли 500 миллиардов долларов выделят на развитие искусственного интеллекта (ИИ), как в США. В США деньги выделяют крупные частные компаний, магнаты.

Для чего? Сегодня Китай обвалил акции NVIDIA на пол-триллиона, выпустив новую deepseek, которую разработали за гораздо меньшие деньги, просто уделив достаточно внимания оптимизации.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:28
#1722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для чего?


Выше отмечали, в посте за номером 1694, на развитие ИИ.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:30
#1723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ниже в видео, рассматривается в процентах доля условной олигархизации (совокупные активы миллиардеров к ВВП) от ВВП 16 стран, самых развитых экономик мира. Соответственно США равна 24,4% от всего ВВП (29,167 триллиона долларов), а Китае 7,9% (18,273 триллиона долларов). Получается у магнатов в США более 3 раз больше активов, да и само ВВП больше.


Чёта, видео не загружается, ссылку помещу.

Здесь:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:31
#1724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Выше отмечали, в посте за номером 1694, на развитие ИИ.

Я вам на примере Китая показал, что для этого триллионы не нужны. Тем более в такое рискованное дело. Это хорошая инвестиция до поры, пока кто-то не прийдёт, и не сделает то же самое за гораздо меньшие деньги. Объясняю ещё проще: пол-триллиона вложить не сложно. Вернуть сложно. Потерять - очень легко.
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6519
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 23:32
#1725
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я вам на примере Китая показал, что для этого триллионы не нужны. Тем более в такое рискованное дело...


В США не глупые люди работают, всё будет нормально.
Профайл
Страница 115 из 116«1...113114115116»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, maxsaf, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS