Отправлено: - 22:03

ACROS:



[Исправлено: Skeptic, 27.01.2025 - 23:05]

Цитата:Ну, если вам не знакомо такое простое понятие, как "Родина", "Отечество", это ваши проблемы."За царя и Отечество", "За Родину, за Сталина" и прочая, и прочая, это не просто лозунги.Царя и Сталина приплетали за компанию. Идеология требовала.А воевал руссский солдат всегда за свою землю, за Родину, за Отечество....Вот историки, особенно советские, много говорили и говорят о массовых сдачах красноармейцев в плен в начале Великой Отечественной войны...А объяснить это явление "не могут". Потому что некрасивая картина получится.А я вам объясню.Не смотря на всю т.н. сталинскую индустриализацию, СССР в основе своей к началу войны оставался страной аграрной.Плюс к этому, в армию брали в основном крестьян. Ибо рабочие были заняты на строительстве промышленности.А кто такой крестьянин в те годы?Напомню, что в стране совсем недавно, с 1928 по 1937 годы прошла коллективизация. Которая сопровождалась массовым раскулачиванием. Как правило - самых продвинутых крестьян.Как вы думаете, сильную любовь они к "родной" советской власти испытывали к началу войны, которая случилась аккурат всего через четыре года после окончания коллективизации?А ведь в армию призвали и самих кулаков, и их сыновей...А тут приходит германец и обещает свободу от коммунистов/большевиков. Трудно не соблазниться....А когда примерно в течение полугода этот германец показал и воюющим на фронте крестьянам, и попавшим в плен, что такое "свобода по немецки", эти самые кулаки сделали выводы.И уже к концу 1941 года перестали верить германцу и стали защищать Родину, Отечество.Ни до Сталина, ни до большевиков им дела не было, хотя политруки свою политработу делали исправно, и лозунги кричали с упоминанием Сталина...Только для крестьян с оружием в руках это не имело никакого значения. Они не Сталина с большевиками защищали, и не советскую власть. Они за Родину бились. Потому в 1942 году и произошёл перелом в войне. Без этого никакой Жуков с Рокоссовским ситуацию не переломили бы.И до Ламанша с Гибралтаром эти крестьяне дошли бы. Если бы США не спохватились....Как-то так.