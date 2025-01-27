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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:23
Цитата:
Хорошо что вы - казах.
Цитата:
По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".
Цитата:
Коммунисты КНР.
Vit:
Хош честно.
Хош честно.
Хорошо что вы - казах.
Цитата:
Kairat stayer:
Как вам такое?
Как вам такое?
По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".
Цитата:
Kairat stayer:
средства на развитие ИИ?
средства на развитие ИИ?
Коммунисты КНР.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:30
Цитата:
А тут наш с вами "однополчанин" с ламинатом разговаривает, и тот ему отвечает
Цитата:
abaika95:
Слушал нет у него шизофрении Просто глупый хайп
Слушал нет у него шизофрении Просто глупый хайп
А тут наш с вами "однополчанин" с ламинатом разговаривает, и тот ему отвечает
Цитата:
saba: Я свой ламинат уговорил! Несговорчивый попался, только после 5 часов непрерывного воздействия словом еле заметно кивнул не знаю правда чем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:37
Цитата:
Присоединяйтесь к беседе и сами узнаете ))
ACROS:
Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
Присоединяйтесь к беседе и сами узнаете ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:41
Цитата:
Цитата:
Эквилибрист тот ещё ))
таноми52:
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".
Цитата:
таноми52:
Переобулся в воздухе?
Переобулся в воздухе?
Эквилибрист тот ещё ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:46
Цитата:
Формально в ССГПО работает вообще около 11000 человек. Многие структуры просто выведены "за скобки", работают с комбинатом по договору.
А вообще и без комбината в Рудном есть где работать.
В тырнете информации много.
Карачун:
Формально в ССГПО работает вообще около 11000 человек. Многие структуры просто выведены "за скобки", работают с комбинатом по договору.
А вообще и без комбината в Рудном есть где работать.
В тырнете информации много.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:51
Цитата:
Уже есть поговорка: "Не скажи "гоп", пока не перепрыгнешь!"
..
А ещё Песков сказал, что "Этот конфликт не зависит от цены на нефть". А это уже существеннее, нежели наивные мечты о снижении цен.
Kairat stayer:
Уже есть информация
Уже есть информация
Уже есть поговорка: "Не скажи "гоп", пока не перепрыгнешь!"
..
А ещё Песков сказал, что "Этот конфликт не зависит от цены на нефть". А это уже существеннее, нежели наивные мечты о снижении цен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:53
Цитата:
В штатах вообще всё стоит огромных денег. Почему-то.
Вопрос в эффективности.
А так-то говорить можно много чего...
...
Меня вообще поражает ваш, уж извините, какой-то щенячий восторг от Трампа, ни на чём не основанный.
Тяжко будет разочаровываться в раздутом кумире, ох тяжко...
[Исправлено: Skeptic, 27.01.2025 - 20:55]
Kairat stayer:
В штатах вообще всё стоит огромных денег. Почему-то.
Вопрос в эффективности.
А так-то говорить можно много чего...
...
Меня вообще поражает ваш, уж извините, какой-то щенячий восторг от Трампа, ни на чём не основанный.
Тяжко будет разочаровываться в раздутом кумире, ох тяжко...
[Исправлено: Skeptic, 27.01.2025 - 20:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:54
Цитата:
Шляпа это всё. Там много подводных камней. Но пишут. 600-800. Там что б это вытащить надо сдохнуть на работе.
Skeptic:
тырнете информации много.
тырнете информации много.
Шляпа это всё. Там много подводных камней. Но пишут. 600-800. Там что б это вытащить надо сдохнуть на работе.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:56
Цитата:
Это о чём?
Речь шла о количестве жителей города и местах их работы.
600-800 никуда из этого не вписываются...
Vit:
600-800
600-800
Это о чём?
Речь шла о количестве жителей города и местах их работы.
600-800 никуда из этого не вписываются...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 20:17
Цитата:
Чёт сомнения меня гложут: "...я им предложил ТРАДИЦИОННОЕ, а они в ответ: ".... Предложенные вами варианты без интереса...."- понаблюдаю ка, я пока за ними.
Цитата:
Не может быть: Гитлер в начале своей деятельности не спроста начал охмурять немецких промышленников и банкиров; Путин поднакопил деньжат из-за роста цены на газ, нефть и только потом начал войну с Украиной.
Если в казне нет денег, то как платить деньги контрактникам, боевые, вдовам за смерть мужа и детям за потерею кормильца, оборонке на заказы, те же Калибры, дроны и прочее.
Сегодня кончаться деньги, завтра же прекратиться война.
Цитата:
Завтра когда Путин проиграет, а он ОБЯЗАТЕЛЬНО проиграет: - потому что территория Курска станет украинской - и это уже его ПРОИГРЫШ, при любых раскладах с другими украинскими территориями- вам тяжело будет в нём разочаровываться, я думаю.
maxsaf:
Присоединяйтесь к б
Присоединяйтесь к б
Чёт сомнения меня гложут: "...я им предложил ТРАДИЦИОННОЕ, а они в ответ: ".... Предложенные вами варианты без интереса...."- понаблюдаю ка, я пока за ними.
Цитата:
Skeptic:
Этот конфликт не зависит от цены на нефть
Этот конфликт не зависит от цены на нефть
Не может быть: Гитлер в начале своей деятельности не спроста начал охмурять немецких промышленников и банкиров; Путин поднакопил деньжат из-за роста цены на газ, нефть и только потом начал войну с Украиной.
Если в казне нет денег, то как платить деньги контрактникам, боевые, вдовам за смерть мужа и детям за потерею кормильца, оборонке на заказы, те же Калибры, дроны и прочее.
Сегодня кончаться деньги, завтра же прекратиться война.
Цитата:
Skeptic:
Тяжко будет разочаровываться в раздутом кумире
Тяжко будет разочаровываться в раздутом кумире
Завтра когда Путин проиграет, а он ОБЯЗАТЕЛЬНО проиграет: - потому что территория Курска станет украинской - и это уже его ПРОИГРЫШ, при любых раскладах с другими украинскими территориями- вам тяжело будет в нём разочаровываться, я думаю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 20:18
Цитата:
Цитата:
Я думаю он пишет о размере зарплаты в Рудном.
Skeptic:
Это о чём?
Это о чём?
Цитата:
Vit:
Но пишут. 600-800
Но пишут. 600-800
Я думаю он пишет о размере зарплаты в Рудном.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 20:33
Цитата:
Кайрат давнишний апологет, приверженец, ревнитель, панегирист США!
И да, щенячий восторг присутствует, что, мягко говоря, удивительно для человека его возраста, опыта и образования
Skeptic:
Меня вообще поражает ваш, уж извините, какой-то щенячий восторг от Трампа, ни на чём не основанный.
Меня вообще поражает ваш, уж извините, какой-то щенячий восторг от Трампа, ни на чём не основанный.
Кайрат давнишний апологет, приверженец, ревнитель, панегирист США!
И да, щенячий восторг присутствует, что, мягко говоря, удивительно для человека его возраста, опыта и образования
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1281
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 20:42
Цитата:
ACROS: а они в ответ:Ну, мне лично не интересно как 22 дурня бегают за одним мячом, ни с технической ни с эстетической стороны. Жаждой принадлежности к какой-то группе, коими без сомнения являются фанаты той или иной команды, тоже никогда не страдал. О, пардон, "бабах"...что там интересного? Анатомия мне их известна, также как и в основном поведенческие особенности. Давеча смотрел научпоп о волках, вот то было любопытно потому что о них мало знаю. Что там еще было? Политика? В этом плане у меня весьма специфические требования к фигурантам и ни один из существующих политиков им не соответствует. Имеющиеся же не редко демонстрируют поведение глупое и обсуждения, на мой взгляд, не достойны. Еще можно было бы про Израиль что-то поговорить, но у меня о них сведений нет, мнение основывать не на чем. Вот собственно и всё. А про смысл бытия запросто, там можно кучу всего наговорить и везде по чуть-чуть быть правым.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 20:55
Цитата:
А вот представь при всём этом (90-е г.): СССР только-только развалился, народ ещё не проникся всеми "прелестями" капитализма, привык отзываться на все патриотические призывы, коммунисты, 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская и др. герои ещё не оплёваны с ног до головы, короче: дух советского патриотизма ещё жив!
И тут США, уверовав, что РФ - это колосс на глиняных ногах, и пора его прикончить, решаются на интервенцию
Моментально нашлись бы лидеры,организовавшие ответку, вплоть до ядерной, США.
БАЦ - и возник бы пролив между Канадой и Мексикой!
Имени товарища Сталина!
Народ бы поддержал
Заодно бы и шайку-лейку ельцинскую прикончили.
Так что недаром в ЦРУ советологи хлеб свой ели, всё просчитали.
abaika95:
И при этом Вашингтон боялся Москву
И при этом Вашингтон боялся Москву
А вот представь при всём этом (90-е г.): СССР только-только развалился, народ ещё не проникся всеми "прелестями" капитализма, привык отзываться на все патриотические призывы, коммунисты, 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская и др. герои ещё не оплёваны с ног до головы, короче: дух советского патриотизма ещё жив!
И тут США, уверовав, что РФ - это колосс на глиняных ногах, и пора его прикончить, решаются на интервенцию
Моментально нашлись бы лидеры,организовавшие ответку, вплоть до ядерной, США.
БАЦ - и возник бы пролив между Канадой и Мексикой!
Имени товарища Сталина!
Народ бы поддержал
Заодно бы и шайку-лейку ельцинскую прикончили.
Так что недаром в ЦРУ советологи хлеб свой ели, всё просчитали.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 21:08
Кстати, был уже в истории пример интервенций в смутные времена в России: польская интервенция в Смутное время (начало 17 века - ну как не вспомнить Минина и Пожарского, интервенция 1918—1922/25гг, Антанта, Четвертной союз, 14 государств вторглись...
И чем кончилось?
И чем кончилось?
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