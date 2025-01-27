Отправлено: - 20:42

ACROS: а они в ответ:

Цитата:Ну, мне лично не интересно как 22 дурня бегают за одним мячом, ни с технической ни с эстетической стороны. Жаждой принадлежности к какой-то группе, коими без сомнения являются фанаты той или иной команды, тоже никогда не страдал. О, пардон, "бабах"...что там интересного? Анатомия мне их известна, также как и в основном поведенческие особенности. Давеча смотрел научпоп о волках, вот то было любопытно потому что о них мало знаю. Что там еще было? Политика? В этом плане у меня весьма специфические требования к фигурантам и ни один из существующих политиков им не соответствует. Имеющиеся же не редко демонстрируют поведение глупое и обсуждения, на мой взгляд, не достойны. Еще можно было бы про Израиль что-то поговорить, но у меня о них сведений нет, мнение основывать не на чем. Вот собственно и всё. А про смысл бытия запросто, там можно кучу всего наговорить и везде по чуть-чуть быть правым.