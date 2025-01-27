Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...

Отправлено: - 21:10

Адвокат сделал самое главное вброс своих мыслей, а чтобы проверить нужно идти в пекарню и там провести мониторинг себестоимости 1 кг хлеба, то есть 2 булочки хлебного изделия по 500 граммов каждая! Итого 333 тенге делим на 2 и получаем стоимость 1 булочки хлебного изделия за 166 тенге. Ведь хлеб всему голова! Видимо Бозумбаев имел ввиду повышение НДС на не продовольственные товары, надеюсь он знает, что буржуазная революция в царской России началась 9 января 1905 году из-за повышения стоимости на хлеб! Не надо повышать НДС на товар, который покупаем у Китая, России и других, ведь покупаемый товар не производили в Казахстане.Если производим пшеницу вместо овощей, то производители не будут иметь право подымать цену внутри страны, за исключением цены для продажи на внешний рынок! По-другому, это предложение вице-министра, просто бомба! Никого снимать не будут, будет все по плану! Самое главное не цена на хлеб, а его содержание, а мы за ценой не постоим. Экономику уронили, поэтому все засуетились, особенно имущество имущие, не вкладывающие ни одного тенге в экономику страны! Чтобы поднять, нужен военный коммунизм для богатеньких типа реквизиции. Скорее всего это будут применять.