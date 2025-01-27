Отправлено: - 19:23

Vit:

Хош честно.

Kairat stayer:

Как вам такое?

Kairat stayer:

средства на развитие ИИ?

Цитата:Хорошо что вы - казах.Цитата:По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".Цитата:Коммунисты КНР.