Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...

Отправлено: - 19:36

доиграются эти пустоголовые деятели. Психоз уже бьет когда на цены смотришь. Это я еще спокойный, а холерики быстро взорвутся. В бюджете дыры, хотят еще многомиллиардный кредит взять у иностранцев, а народ на штрафы и повышенный НДС посадить. Такая политика у примитивных руководителей.