НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51010
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
677
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доиграются эти пустоголовые деятели. Психоз уже бьет когда на цены смотришь. Это я еще спокойный, а холерики быстро взорвутся. В бюджете дыры, хотят еще многомиллиардный кредит взять у иностранцев, а народ на штрафы и повышенный НДС посадить. Такая политика у примитивных руководителей.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS