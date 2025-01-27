НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 114 из 114«1...112113114
Ответить Новый топик
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7366
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:23
#1696
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хош честно.


Хорошо что вы - казах.

Цитата:
Kairat stayer:
Как вам такое?


По логике если цена на нефть упадёт, то и продукты переработки( ГСМ) должны снизиться, но такое в Казахстане НИКОГДА не было, более того: - завтра после падения цены на нефть ( если такое случиться), наши крутолобые болашаковцы вкупе с купленными экспертами и ангажированными аналитиками с глубокомысленными взглядами и томными голосами будут доказывать что: - падение цен на нефть и как следствие этого- повышение стоимости ГСМ - это глубинные взаимосвязанные процессы и так мол происходит во всём мире и мы не должны отставать от всего цивилизованного мира и повышение цен на ГСМ - это благо для нефтянных инвесторов и благоприятно скажеться на каких то там мультипликативных эффектах - в общем типа такой лапши-херни, которую ОНИ всегда говорят при очередном повышении ЧЕГО то, будут вешать нам на уши, как вешал лапшу недавно министр по экологии по поводу "ПЯТи минут".


Цитата:
Kairat stayer:
средства на развитие ИИ?


Коммунисты КНР.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:30
#1697
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Слушал нет у него шизофрении Просто глупый хайп

А тут наш с вами "однополчанин" с ламинатом разговаривает, и тот ему отвечает :lol:

Цитата:
saba: Я свой ламинат уговорил! Несговорчивый попался, только после 5 часов непрерывного воздействия словом еле заметно кивнул не знаю правда чем.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:37
#1698
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??

Присоединяйтесь к беседе и сами узнаете ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:41
#1699
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".

Цитата:
таноми52:
Переобулся в воздухе?

Эквилибрист тот ещё ))
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2023
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:46
#1700
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Формально в ССГПО работает вообще около 11000 человек. Многие структуры просто выведены "за скобки", работают с комбинатом по договору.
А вообще и без комбината в Рудном есть где работать.
В тырнете информации много.
Профайл
Страница 114 из 114«1...112113114
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Skeptic

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS