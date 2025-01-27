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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 15:48
Цитата:
Цитата:
Сразу видно, от поляков зарплату получил и теперь абайку гоняешь..
Vit:
Цитата:
Да Абайка просто обосаный
Сразу видно, от поляков зарплату получил и теперь абайку гоняешь..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 16:10
Цитата:
111: Сразу видно, от поляковНе че там не видно. Я украинский товар протаскиваю через РФ, рб. Знаешь с чем я сталкиваюсь.?. Мозгое вытаскивание мозг из людей.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 16:17
Цитата:
Цитата:
То есть товар нацистов возишь?
Ты что, не патриот России?
Vit:
Цитата:
видно. Я украинский товар протаскиваю через РФ, рб. Знае
То есть товар нацистов возишь?
Ты что, не патриот России?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 16:20
Цитата:
111:Главное что б наши женщины выглядили красиво. Ну а мы пойдём подеремся, умрём. За зелю
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 16:31
Цитата:
Цитата:
22 февраля уже будет ровно ТРИ года, как ты идешь защищать русских, или освобождать их, уже скоро и война закончится или Ишак подохнет..
Vit:
Цитата:
пойдём подеремся, умрём. За зелю
22 февраля уже будет ровно ТРИ года, как ты идешь защищать русских, или освобождать их, уже скоро и война закончится или Ишак подохнет..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 16:42
Цитата:
Хош честно. Если бы я был россиян то уже был там.
Если был бы украинцем. То тоже.
Вобщем пофиг.
111:
Хош честно. Если бы я был россиян то уже был там.
Если был бы украинцем. То тоже.
Вобщем пофиг.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6892
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 17:05
Цитата:
Виталий, кто уничтожил то? Вот для меня всегда такой вопрос, почему Донецк хотел отделиться и присоединиться к России, а Мариуполь нет? И то и то Донецкая область, оба восток Украины и везде русскоязычные! Мало того открою страшную тайну, и Харьков и Одесса и Николаев и Сумы все русскоязычные, но почему то против России! Вот такой парадокс! Всех этих Плотницких да Губаревых скупила оптом АП РФ, они другим на уши присели, потом Гиркин со своими архаровцами пришёл, следом добровольцы в Чечне не навоевавшиеся и все это обильно снабжалось оружием через открытую границу.
Vit:
Вы уничтожили весь восток где жил русскоязычный люд. Теперь вы говорите про
Вы уничтожили весь восток где жил русскоязычный люд. Теперь вы говорите про
Виталий, кто уничтожил то? Вот для меня всегда такой вопрос, почему Донецк хотел отделиться и присоединиться к России, а Мариуполь нет? И то и то Донецкая область, оба восток Украины и везде русскоязычные! Мало того открою страшную тайну, и Харьков и Одесса и Николаев и Сумы все русскоязычные, но почему то против России! Вот такой парадокс! Всех этих Плотницких да Губаревых скупила оптом АП РФ, они другим на уши присели, потом Гиркин со своими архаровцами пришёл, следом добровольцы в Чечне не навоевавшиеся и все это обильно снабжалось оружием через открытую границу.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 17:10
Цитата:
Цитата:
Так за три года россиянином наверно бы смог стать и какой нибудь умный медведь, и пойти защищать своих медведей.,
Vit:
Цитата:
Хош честно. Если бы я был россиян то уже был там.
Так за три года россиянином наверно бы смог стать и какой нибудь умный медведь, и пойти защищать своих медведей.,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2023
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 17:32
Цитата:
Не стоит выдавать желаемое за действительное.
С такой же уверенностью можно сказать, что все перечисленные и другие тоже города ждут, когда Россия освободит их от нацистской власти и примет в свой состав.
saba:
Харьков и Одесса и Николаев
Харьков и Одесса и Николаев
Не стоит выдавать желаемое за действительное.
С такой же уверенностью можно сказать, что все перечисленные и другие тоже города ждут, когда Россия освободит их от нацистской власти и примет в свой состав.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 18:03
Цитата:
Да, колумбийские власти, первоначально отказывались принимать военные самолёты с депортированными. В ответ Д.Трамп пригрозил увеличит пошлины на ввозимые в США колумбийские товары на 25% и в течение недели увеличить до 50%, также запретить въезд граждан и чиновников в США. Президент Колумбий сначала тоже сказал, что введёт ответные пошлины на ввозимые из Америки товары, однако через полчаса переобулся и сказал: отправить президентский борт, чтобы забрать депортированных .
ACROS:
Дональд Иванович выслал беженцев-колумбийцев на родину на военных самолётах, в ответ президент Колумбии обиделся и не принял борт, сказал что они не собаки и с ними надо обращаться хорошо и он сам их заберёт на нормальном гражданском самолёте. Они не любят друг друга.
Дональд Иванович выслал беженцев-колумбийцев на родину на военных самолётах, в ответ президент Колумбии обиделся и не принял борт, сказал что они не собаки и с ними надо обращаться хорошо и он сам их заберёт на нормальном гражданском самолёте. Они не любят друг друга.
Да, колумбийские власти, первоначально отказывались принимать военные самолёты с депортированными. В ответ Д.Трамп пригрозил увеличит пошлины на ввозимые в США колумбийские товары на 25% и в течение недели увеличить до 50%, также запретить въезд граждан и чиновников в США. Президент Колумбий сначала тоже сказал, что введёт ответные пошлины на ввозимые из Америки товары, однако через полчаса переобулся и сказал: отправить президентский борт, чтобы забрать депортированных .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 18:36
Всем желаю доброго зимнего дня, мира, великолепного настроения и отличных новостей от Дональда
Не знаю, для сказочников наверное не благоприятная новость.
Дональд Трамп ранее говорил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Если бы цена на нефть снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно - сказал американский президент, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Также он упомянул о сообщениях о готовности Саудовской Аравии инвестировать 600 млрд. долларов в экономику США. В связи с этим Трамп добавил, что намерен просить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить эту сумму до 1 трлн. долларов.
Уже есть информация, о том что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готов снижать цены на нефть. Как вам такое?
Не знаю, для сказочников наверное не благоприятная новость.
Дональд Трамп ранее говорил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Если бы цена на нефть снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно - сказал американский президент, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Также он упомянул о сообщениях о готовности Саудовской Аравии инвестировать 600 млрд. долларов в экономику США. В связи с этим Трамп добавил, что намерен просить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана увеличить эту сумму до 1 трлн. долларов.
Уже есть информация, о том что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман готов снижать цены на нефть. Как вам такое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 18:37
Цитата:
Аааа понятно
Пьяный президент танцует
Армия погибает в Чечне
В Москве танки расстреливает парламенты
Население спивается и скупает американскую гум помощь в виде ножек Буша
Американские инспекторы оценивают цену атомных подлодок для выкупа на метал
И при этом Вашингтон боялся Москву
Да смешная шутка Цитата:
Россия давно не сверхдержава
Региональная то уже с натяжкой
Поэтому да Америке нечего боятся Цитата:
Ну ври ври
Никто не вопил а предполагал что в будущем это случится
Империи ругаться это историческая закономерность Цитата:
Российская империя без внешних сил разбежалась
Свои большевики помогли Цитата:
Кровавый развал означает гражданскую войну
Первый акт в 2023 году мы уже видели
Цитата:
Ты главное не обосысь
А то даже вытереть носком не сможешь)
таноми52:
В каком бы кризисе Россия не была, у Запада кишка оказалась тонка,забоялись! И правильно сделали, ибо пролив имени Сталина точно бы появился уже тогда!
В каком бы кризисе Россия не была, у Запада кишка оказалась тонка,забоялись! И правильно сделали, ибо пролив имени Сталина точно бы появился уже тогда!
Аааа понятно
Пьяный президент танцует
Армия погибает в Чечне
В Москве танки расстреливает парламенты
Население спивается и скупает американскую гум помощь в виде ножек Буша
Американские инспекторы оценивают цену атомных подлодок для выкупа на метал
И при этом Вашингтон боялся Москву
Да смешная шутка Цитата:
таноми52:
Это аргумент, что верхушка США не мечтает избавиться от России как сверхдержавы, да ещё и попользоваться её ресурсами?
Это аргумент, что верхушка США не мечтает избавиться от России как сверхдержавы, да ещё и попользоваться её ресурсами?
Россия давно не сверхдержава
Региональная то уже с натяжкой
Поэтому да Америке нечего боятся Цитата:
таноми52:
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия
Ну ври ври
Никто не вопил а предполагал что в будущем это случится
Империи ругаться это историческая закономерность Цитата:
таноми52:
Сам понимал, что тут главное - вмешательство внешних сил
Сам понимал, что тут главное - вмешательство внешних сил
Российская империя без внешних сил разбежалась
Свои большевики помогли Цитата:
таноми52:
Цитата из твоего творчества на форуме:"Россию ждёт развал причем кровавый" Переобулся в воздухе?
Цитата из твоего творчества на форуме:"Россию ждёт развал причем кровавый" Переобулся в воздухе?
Кровавый развал означает гражданскую войну
Первый акт в 2023 году мы уже видели
Цитата:
Vit:
Да Абайка просто обосаный ходит
Да Абайка просто обосаный ходит
Ты главное не обосысь
А то даже вытереть носком не сможешь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 18:38
Цитата:
Звучит обидно))
Судя по носкам он Вита гоняет больше
111:
Сразу видно, от поляков зарплату получил и теперь абайку гоняешь..
Сразу видно, от поляков зарплату получил и теперь абайку гоняешь..
Звучит обидно))
Судя по носкам он Вита гоняет больше
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 18:43
Ещё одна новость пяти дневной давности. Отмечают, что в в США проект «Звездные врата» начинает свою работу немедленно, и уже заявлено о ближайших инвестициях в 100 млрд долларов. Всего же в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в США будет вложено 500 млрд долларов в течение последующих 4-х лет.
Основная цель развитие ИИ-инфраструктуры в США и обеспечение стране лидерства в области искусственного интеллекта. Товарищи сказочники и ура патриоты - вот это реальный потенциал, ещё какая стране в мире, может потратить такие средства на развитие ИИ?
Основная цель развитие ИИ-инфраструктуры в США и обеспечение стране лидерства в области искусственного интеллекта. Товарищи сказочники и ура патриоты - вот это реальный потенциал, ещё какая стране в мире, может потратить такие средства на развитие ИИ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 19:06
Цитата:
Ну пусть будет 120. Че-то эти 120 уже десять лет как 120. Нешто даже не прирасли!?
Вопрос другой. В 2016-м году в ССГПО численность трудящихся составляла ~18 тысяч...чем б... у нас заняты остальные 100К?
ACROS:
В Рудном - 140 000 жителей ??? Думал что там где то 40 000-50 000 всего.
В Рудном - 140 000 жителей ??? Думал что там где то 40 000-50 000 всего.
Ну пусть будет 120. Че-то эти 120 уже десять лет как 120. Нешто даже не прирасли!?
Вопрос другой. В 2016-м году в ССГПО численность трудящихся составляла ~18 тысяч...чем б... у нас заняты остальные 100К?
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