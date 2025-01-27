Отправлено: - 17:05

Vit:

Вы уничтожили весь восток где жил русскоязычный люд. Теперь вы говорите про

Цитата:Виталий, кто уничтожил то? Вот для меня всегда такой вопрос, почему Донецк хотел отделиться и присоединиться к России, а Мариуполь нет? И то и то Донецкая область, оба восток Украины и везде русскоязычные! Мало того открою страшную тайну, и Харьков и Одесса и Николаев и Сумы все русскоязычные, но почему то против России! Вот такой парадокс! Всех этих Плотницких да Губаревых скупила оптом АП РФ, они другим на уши присели, потом Гиркин со своими архаровцами пришёл, следом добровольцы в Чечне не навоевавшиеся и все это обильно снабжалось оружием через открытую границу.