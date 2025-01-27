Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким Костаная об использовании пескосоляной смеси
«Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким Костаная об использовании пескосоляной смеси
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51009
«Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким Костаная об использовании пескосоляной смеси
Отправлено: 27.01.25 - 15:05
Чумазый областной центр зимой — наверно, самая обсуждаемая тема в соцсетях. Акимат по этому поводу уже организовывал специальные комментарии в отделе ЖКХ. Сегодня вопросы по зимнему содержанию улиц обсуждали на аппаратном совещании.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43047
«Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким Костаная об использовании пескосоляной смеси
Отправлено: 27.01.25 - 15:05
На старости выбираю соль.
Полезна, вкусна, да и рыбку соленую после пивка приятно покушать.
Да и на дорогах как выясняю она необходима при моем возрасте, чем чистые сапоги и сломанная шейка бедра и как следствие смерть и перед этим мучения и пролежни, выбираю грязные сапоги.
Которые дома можно сполоснуть, как и авто, которое тоже можно помыть.
Это не смертельно.
[Исправлено: 111, 27.01.2025 - 16:06]
Полезна, вкусна, да и рыбку соленую после пивка приятно покушать.
Да и на дорогах как выясняю она необходима при моем возрасте, чем чистые сапоги и сломанная шейка бедра и как следствие смерть и перед этим мучения и пролежни, выбираю грязные сапоги.
Которые дома можно сполоснуть, как и авто, которое тоже можно помыть.
Это не смертельно.
[Исправлено: 111, 27.01.2025 - 16:06]
Re: «Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким...
Отправлено: 27.01.25 - 15:45
Аким лукавит - где в стандарте "РК 1912-2023" указано, что улицы должны быть именно залиты грязной песко-соляной смесью? Там сказано, что гололёд должен быть устранён и указан промежуток времени для дорог 1,2 категории и т.д. Но, видимо, с нашими нерасторопными подрядчиками единственный вариант вложиться в те временные интревалы - залить дороги реагентами.
Хотя ещё несколько лет назад, при посаженном Ахметжанове дороги просто чистили сразу после снегопадов и метелей. И вроде было приемлемо, как-то разбивали гололёд.
Хотя ещё несколько лет назад, при посаженном Ахметжанове дороги просто чистили сразу после снегопадов и метелей. И вроде было приемлемо, как-то разбивали гололёд.
Re: «Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким...
Отправлено: 27.01.25 - 15:51
Цитата:
Вся эта соль весной станет слоем жидкой грязи на асфальте, впитается в землю, стечёт в Тобол, часть высохнет, её тракторами с щётками несколько раз поднимут в воздух и Вы ей будете дышать минимум до июня, пока её несколько дождей хорошенько не промоют. Грязный снег из города также будут вывозить на полигоны. В общем не настолько она безвредна как заверяют акимат и производитель. Тем более в таких количествах: за зиму тысячи тонн её сыпят!
111:
выбираю соль
выбираю соль
Вся эта соль весной станет слоем жидкой грязи на асфальте, впитается в землю, стечёт в Тобол, часть высохнет, её тракторами с щётками несколько раз поднимут в воздух и Вы ей будете дышать минимум до июня, пока её несколько дождей хорошенько не промоют. Грязный снег из города также будут вывозить на полигоны. В общем не настолько она безвредна как заверяют акимат и производитель. Тем более в таких количествах: за зиму тысячи тонн её сыпят!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.02.19
- Сообщений:
- 26
Re: «Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким...
Отправлено: 27.01.25 - 16:30
Песчано-соляная смесь сохраняет свою эффективность при температуре окружающей среды не ниже 10 градусов. При более сильном морозе средство будет действовать, но уже не на таком уровне, чтобы существенно повышать безопасность обледенелой поверхности. То есть, будет наблюдаться частичное таяние льда, и это весьма опасное явление, так как пешеходы и автомобилисты будут думать, что дорога стала безопасной, хотя это не так.
Если снега много и он свежий, перед обработкой желательно убрать его - тогда эффективность песчано-соляной смеси заметно увеличится. Действие соли начинается примерно через 15-20 минут, тогда как песок действует мгновенно. После того, как таяние льда завершится, образовывается специфическая смесь - каша из растаявшего снега, соли, грязи и песка. Ее рекомендуется убрать, так как она может существенно снижать безопасность передвижения по дороге, загрязнять обувь, одежду, автомобили, забивать ливневые стоки и т.д.
Несмотря на все достоинства, она имеет ряд недостатков. Техническая соль вызывает жжение кожи. От этого страдают домашние животные, лапы который обязательно тщательно промывать после прогулки.
Если снега много и он свежий, перед обработкой желательно убрать его - тогда эффективность песчано-соляной смеси заметно увеличится. Действие соли начинается примерно через 15-20 минут, тогда как песок действует мгновенно. После того, как таяние льда завершится, образовывается специфическая смесь - каша из растаявшего снега, соли, грязи и песка. Ее рекомендуется убрать, так как она может существенно снижать безопасность передвижения по дороге, загрязнять обувь, одежду, автомобили, забивать ливневые стоки и т.д.
Несмотря на все достоинства, она имеет ряд недостатков. Техническая соль вызывает жжение кожи. От этого страдают домашние животные, лапы который обязательно тщательно промывать после прогулки.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 676
Re: «Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким...
Отправлено: 27.01.25 - 16:38
аким очень низко пал и в моих глазах и в глазах многих горожан. За афишей красивых и благородных цитат, мол безопасность в приоритете он не учитывает, что торпедирует долгосрочную безопасность региона. Да хорошо получить сиюминутный результат -вот дороги говорит чистые. Говорит, что соль не вредна и ее остается очень мало после уборки снега. Мы бы и поверили в это, но мы живем в этом городе и на себе испытываем все прелести хозяйствования наших руководителей. Как бы ни старались убирать коммунальщики жижу а они не всегда спешат это делать, все равно грязь, а с ней и яд остаются в городе. Со временем все это попадает в почву как бы аким не хотел этому верить, но вся эта гадость туда попадает. Потом идет в реку и никакие природные фильтры сольне остановят!А пока эти ручьи будут двигать к реке, они отравят все на своем пути. Ему то на это наплевать, отработает и свалит как Архимед. А нам тут жить. И это только малая часть претензий в адрес акимата. Остальные пока не по теме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17479
Re: «Не посыпать? Нет у нас права на такой эксперимент!» - аким...
Отправлено: 27.01.25 - 17:25
Цитата:
Какая гадость? Соль и песок? Разве не природные материалы? Что от них будет почве то? По весне пыль будет это да, это бесит. Вывозить и вылизывать город нужно в марте как коту все что они вылизывать любят тогда будет чистенько.
И пора бы уже акимату замахнуться на газоны возле гос и общественных учреждений
Газон в парке летом вполне себе симпатично выглядил,и пыли меньше и вообще эстетика Цитата:
Архимед с Актобе был
Этот с Костаная
Наврядле прям уж свалит
Родня,дети наверняка тут Цитата:
Соль сама по себе не станет
А с песком да
Зачем столько песка сыпят не понятно
Хватило бы только соли
рихард:
Со временем все это попадает в почву как бы аким не хотел этому верить, но вся эта гадость туда попадает.
Со временем все это попадает в почву как бы аким не хотел этому верить, но вся эта гадость туда попадает.
Какая гадость? Соль и песок? Разве не природные материалы? Что от них будет почве то? По весне пыль будет это да, это бесит. Вывозить и вылизывать город нужно в марте как коту все что они вылизывать любят тогда будет чистенько.
И пора бы уже акимату замахнуться на газоны возле гос и общественных учреждений
Газон в парке летом вполне себе симпатично выглядил,и пыли меньше и вообще эстетика Цитата:
рихард:
Ему то на это наплевать, отработает и свалит как Архимед.
Ему то на это наплевать, отработает и свалит как Архимед.
Архимед с Актобе был
Этот с Костаная
Наврядле прям уж свалит
Родня,дети наверняка тут Цитата:
Тот самый:
Вся эта соль весной станет слоем жидкой грязи на асфальте
Вся эта соль весной станет слоем жидкой грязи на асфальте
Соль сама по себе не станет
А с песком да
Зачем столько песка сыпят не понятно
Хватило бы только соли
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать