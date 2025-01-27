Отправлено: - 17:25

рихард:

Со временем все это попадает в почву как бы аким не хотел этому верить, но вся эта гадость туда попадает.

рихард:

Ему то на это наплевать, отработает и свалит как Архимед.

Тот самый:

Вся эта соль весной станет слоем жидкой грязи на асфальте

Цитата:Какая гадость? Соль и песок? Разве не природные материалы? Что от них будет почве то? По весне пыль будет это да, это бесит. Вывозить и вылизывать город нужно в марте как коту все что они вылизывать любят тогда будет чистенько.И пора бы уже акимату замахнуться на газоны возле гос и общественных учрежденийГазон в парке летом вполне себе симпатично выглядил,и пыли меньше и вообще эстетика Цитата:Архимед с Актобе былЭтот с КостанаяНаврядле прям уж свалитРодня,дети наверняка тут Цитата:Соль сама по себе не станетА с песком даЗачем столько песка сыпят не понятноХватило бы только соли