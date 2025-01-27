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≡ Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на фоне дефицита бюджета
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51009
Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на фоне дефицита бюджета
Отправлено: 27.01.25 - 09:33
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«Внести на рассмотрение мажилиса парламента РК проект закона «О ратификации соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития», - говорится в проекте постановления правительства.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17479
Re: Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на...
Отправлено: 27.01.25 - 13:04
#15
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Цитата:
Skeptic:
Если бы наши власти взялись за ум и начали отстаивать интересы своей страны, а не интересы своих фактических хозяев из-за бугра, то они пересмотрели бы договора о разделе продукции со всеми странами, выкачивающими наши недра.

Запросто так
А завтра у тебя в стране переворот устроенный ЦРУ и гражданская война
Даже в России до сих пор действуют американские фирмы хотя Россия типа воюет с США
Чтож не выгоняют? Да боятся просто
Война войной а бабки никто не отменял
Пока вася погибает от американского орудия в Украине
В тот же момент олигархи РФ закупают американские станки и оборудование платя в бюджет Америки млрд
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
639
Re: Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на...
Отправлено: 27.01.25 - 13:20
#16
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Страна была и есть импортозависимой, а теперь и страной заемщиком! Чем будет отдавать займодателю: человеческими ресурсами или недрами (товаром)? Теперь никто не кричит в стране, что мы независимы. Экономическая ситуация в стране четко показала, что независимость-это базис, основанный на экономике. Нет экономики, нет независимости! Политика(надстройка) или говорильня( плюрализм мнений) второстепенна, как в пословице "без труда, не вынешь рыбку из пруда! или "не полопаешь, не потопаешь". Ведь даже Брежнев Л.И говорил про стабильную экономику "будет хлеб, и будет песня". Чтобы не брать займы, не нужно жалеть коррупционеров, преступников всех мастей, трудится должны все, тунеядцев, живущих на шее народа, быть не должно, обязать учиться на бюджетной основе тех, кто не имеет рабочих профессий, всех латифундистов обязать строить инфраструктуру в селах, аулах, своевременно оплачивать налоги и т.д.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
96
Re: Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на...
Отправлено: 27.01.25 - 16:17
#17
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43,5 млрд тенге - так это же сущие копейки для страны. Сделать дорогу какую-нибудь до посёлка - миллиард. Штрафы мы гребём в казну по 400 ярдов уже. Ну а 43,5 ярда это всего на всего 82 ляма баксов. Что это для Казахстана? Пшык!
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