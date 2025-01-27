Отправлено: - 13:04

Skeptic:

Если бы наши власти взялись за ум и начали отстаивать интересы своей страны, а не интересы своих фактических хозяев из-за бугра, то они пересмотрели бы договора о разделе продукции со всеми странами, выкачивающими наши недра.

Цитата:Запросто такА завтра у тебя в стране переворот устроенный ЦРУ и гражданская войнаДаже в России до сих пор действуют американские фирмы хотя Россия типа воюет с СШАЧтож не выгоняют? Да боятся простоВойна войной а бабки никто не отменялПока вася погибает от американского орудия в УкраинеВ тот же момент олигархи РФ закупают американские станки и оборудование платя в бюджет Америки млрд