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Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на фоне дефицита бюджета
Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у МБРР на фоне дефицита бюджета
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