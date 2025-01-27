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≡ "Все машины в одной куче" - Подробности смертельного ДТП с пятью машинами продолжают выяснять в суде в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51009
"Все машины в одной куче" - Подробности смертельного ДТП с пятью машинами продолжают выяснять в суде в Костанайской области
Отправлено: 27.01.25 - 16:15
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Суд впервые допросил пассажира автомобиля, ехавшего прямо за машиной подсудимого, но избежавшего аварии. Также впервые дал показания водитель лесовоза, который ехал впереди машины подсудимого и всей колонны участников ДТП.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43047
Re: "Все машины в одной куче" - Подробности...
Отправлено: 27.01.25 - 16:15
#1
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Да, БМВ и Кобальт, конечно разные миры..
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