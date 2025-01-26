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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51007
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26266
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:40
#75
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Цитата:
abaika95:
она скатилась с первого же твоего комента когда ты перевел разговор на какие то свои личные обидки

Так фраза из статьи удачно подвернулась ))
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2473
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 11:24
#76
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Я вижу, что обсуждение темы перешло на выяснение отношений. Не надо так. Далее будем удалять отклонения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11536
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:17
#77
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Цитата:
saba:
Сознается Гога!

---В чем я должен сознаться ?? :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7365
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:33
#78
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Цитата:
maxsaf:
у вас ко мне всегда было и будет как к пришлому.


Это чисто ответная реакция на подсознательном уровне в ответ на ваше высокомерное отношение к местному населению ( не у всех, но у большинства на бытовом уровне - это выскакивает). Скажем так: - синдром конкисдаторов по отношению к туземцам.

Цитата:
maxsaf:
Можете объяснить, почему так произошло?


Легко: рост национального самосознания и реакция на то что- казахский язык , особенно исторически в северных регионах, не был языком ПОВСЕДНЕВНОГО общения, стал забываться вот и власть стала его ПОВСЕМЕСТНО и почти ПРИНУДИТЕЛЬНО насаждать, при этом не УЩЕМЛЯЯ другие языки народностей проживающих в Казахстане.

Цитата:
maxsaf:
Это противоречит базовым принципам демократии.


Каждая нация проживающая в Казахстане СВОБОДНО и ПОВСЕМЕСТНО общается между собой на своём, родном языке и в местах проживания нац.групп создаются ДИАСПОРЫ. Русскому языку- как языку межнационального общения придан статус языка ОФИЦИАЛЬНОГО и он НАРАВНЕ с казахским официально употребляется в ГОСУДАРСТВЕННЫХ организациях и органах местного самоуправления - что тут есть ПРОТИВОРЕЧУЩЕЕ вашим надуманным базовым принципам демократии ?
Редко где в какой стране бывшего СССР( например страны Прибалтии, вашей прродины-Украине, Молдовы и прочее есть такое).


Цитата:
maxsaf:
мостоятельным и не заработал на жилье, машину, высшее образование. Коврижки перестали быть проблемой задолго до отъезда.


Мы тоже не жили богатыми- только только я стал получать результаты своего труда - и то на моё имущество смотрят косо кое кто. В 2000-х годах пережил 2 рейдерские попытки захвата моего хозяйство, в том числе одно со стороны гос.органов в лице бывших конкурсных управляющих и финпола и одно со стороны бывшего акима одного из районов области. В те года много денег отдал на подкуп как органов следствия так и судейскому корпусу, до самого верха областного правосудия. Бывало дни когда и булки хлеба дома не было. И ничего- из родной страны которая и вам тоже родная - НЕ УБЕЖАЛ.

У вас была цель уехать, задолго до всего этого : - этикетки и язык- МОРАЛЬНОЕ ваше оправдание, скажем так - САМОУТЕШЕНИЕ, в первую очередь в своей голове, ну и красивая версия в глазах остального мира.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7365
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:35
#79
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Цитата:
maxsaf:
что мы поняли друг друга наконец то.


Наверное не совсем: - я имел ввиду рамки форума "НГ".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6891
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 13:04
#80
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Цитата:
Гога:
-В чем я должен сознаться

Не знаю, ответ знает лишь Максаф! Могу лишь предположить, но это неинтересно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6891
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 13:49
#81
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Вот мне интересно патриот ли я? Политику нашего правительства в бОльшей части не разделяю, но мне приятно когда про мою страну говорят хорошо!
Другой вопрос, казахофоб ли я? Достаточно много критикую власть предержащих и казахов, за какие то черты характера, свойственные и мне тоже.
По российским стандартам уже иноагент наверное! Не такой как Галкин или Смольянинов, ближе скорее к Пивоварова и Шульман, не по уму конечно!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43037
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 15:01
#82
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Цитата:
saba:
Политику нашего правительства в бОльшей части не разделяю, но м

Тут интересно.
В России если критикуешь Путина и его некоторую политику, ты русофоб и иноагент с плашкой, или 11 лет зоны.
У нас кто критикует Токаева, тех не считают казахофобами и преступниками.
В России патриот только тот, кто лижет сапоги властям и каждому чиновнику.
У нас это тоже не так.
Тов. Бондаренко странным образом обходит этот вопрос, про сегодняшний патриотизм.
Хотя о России до правления Путина охотно рассказывает.
Почему?
Потому что патриот Путина прежде всего?
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