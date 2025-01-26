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Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51007
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26266
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:40
Цитата:
Так фраза из статьи удачно подвернулась ))
abaika95:
она скатилась с первого же твоего комента когда ты перевел разговор на какие то свои личные обидки
она скатилась с первого же твоего комента когда ты перевел разговор на какие то свои личные обидки
Так фраза из статьи удачно подвернулась ))
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2473
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 11:24
Я вижу, что обсуждение темы перешло на выяснение отношений. Не надо так. Далее будем удалять отклонения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11536
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:17
Цитата:
---В чем я должен сознаться ??
saba:
Сознается Гога!
Сознается Гога!
---В чем я должен сознаться ??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7365
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:33
Цитата:
Это чисто ответная реакция на подсознательном уровне в ответ на ваше высокомерное отношение к местному населению ( не у всех, но у большинства на бытовом уровне - это выскакивает). Скажем так: - синдром конкисдаторов по отношению к туземцам.
Цитата:
Легко: рост национального самосознания и реакция на то что- казахский язык , особенно исторически в северных регионах, не был языком ПОВСЕДНЕВНОГО общения, стал забываться вот и власть стала его ПОВСЕМЕСТНО и почти ПРИНУДИТЕЛЬНО насаждать, при этом не УЩЕМЛЯЯ другие языки народностей проживающих в Казахстане.
Цитата:
Каждая нация проживающая в Казахстане СВОБОДНО и ПОВСЕМЕСТНО общается между собой на своём, родном языке и в местах проживания нац.групп создаются ДИАСПОРЫ. Русскому языку- как языку межнационального общения придан статус языка ОФИЦИАЛЬНОГО и он НАРАВНЕ с казахским официально употребляется в ГОСУДАРСТВЕННЫХ организациях и органах местного самоуправления - что тут есть ПРОТИВОРЕЧУЩЕЕ вашим надуманным базовым принципам демократии ?
Редко где в какой стране бывшего СССР( например страны Прибалтии, вашей прродины-Украине, Молдовы и прочее есть такое).
Цитата:
Мы тоже не жили богатыми- только только я стал получать результаты своего труда - и то на моё имущество смотрят косо кое кто. В 2000-х годах пережил 2 рейдерские попытки захвата моего хозяйство, в том числе одно со стороны гос.органов в лице бывших конкурсных управляющих и финпола и одно со стороны бывшего акима одного из районов области. В те года много денег отдал на подкуп как органов следствия так и судейскому корпусу, до самого верха областного правосудия. Бывало дни когда и булки хлеба дома не было. И ничего- из родной страны которая и вам тоже родная - НЕ УБЕЖАЛ.
У вас была цель уехать, задолго до всего этого : - этикетки и язык- МОРАЛЬНОЕ ваше оправдание, скажем так - САМОУТЕШЕНИЕ, в первую очередь в своей голове, ну и красивая версия в глазах остального мира.
maxsaf:
у вас ко мне всегда было и будет как к пришлому.
у вас ко мне всегда было и будет как к пришлому.
Это чисто ответная реакция на подсознательном уровне в ответ на ваше высокомерное отношение к местному населению ( не у всех, но у большинства на бытовом уровне - это выскакивает). Скажем так: - синдром конкисдаторов по отношению к туземцам.
Цитата:
maxsaf:
Можете объяснить, почему так произошло?
Можете объяснить, почему так произошло?
Легко: рост национального самосознания и реакция на то что- казахский язык , особенно исторически в северных регионах, не был языком ПОВСЕДНЕВНОГО общения, стал забываться вот и власть стала его ПОВСЕМЕСТНО и почти ПРИНУДИТЕЛЬНО насаждать, при этом не УЩЕМЛЯЯ другие языки народностей проживающих в Казахстане.
Цитата:
maxsaf:
Это противоречит базовым принципам демократии.
Это противоречит базовым принципам демократии.
Каждая нация проживающая в Казахстане СВОБОДНО и ПОВСЕМЕСТНО общается между собой на своём, родном языке и в местах проживания нац.групп создаются ДИАСПОРЫ. Русскому языку- как языку межнационального общения придан статус языка ОФИЦИАЛЬНОГО и он НАРАВНЕ с казахским официально употребляется в ГОСУДАРСТВЕННЫХ организациях и органах местного самоуправления - что тут есть ПРОТИВОРЕЧУЩЕЕ вашим надуманным базовым принципам демократии ?
Редко где в какой стране бывшего СССР( например страны Прибалтии, вашей прродины-Украине, Молдовы и прочее есть такое).
Цитата:
maxsaf:
мостоятельным и не заработал на жилье, машину, высшее образование. Коврижки перестали быть проблемой задолго до отъезда.
мостоятельным и не заработал на жилье, машину, высшее образование. Коврижки перестали быть проблемой задолго до отъезда.
Мы тоже не жили богатыми- только только я стал получать результаты своего труда - и то на моё имущество смотрят косо кое кто. В 2000-х годах пережил 2 рейдерские попытки захвата моего хозяйство, в том числе одно со стороны гос.органов в лице бывших конкурсных управляющих и финпола и одно со стороны бывшего акима одного из районов области. В те года много денег отдал на подкуп как органов следствия так и судейскому корпусу, до самого верха областного правосудия. Бывало дни когда и булки хлеба дома не было. И ничего- из родной страны которая и вам тоже родная - НЕ УБЕЖАЛ.
У вас была цель уехать, задолго до всего этого : - этикетки и язык- МОРАЛЬНОЕ ваше оправдание, скажем так - САМОУТЕШЕНИЕ, в первую очередь в своей голове, ну и красивая версия в глазах остального мира.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7365
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 12:35
Цитата:
Наверное не совсем: - я имел ввиду рамки форума "НГ".
maxsaf:
что мы поняли друг друга наконец то.
что мы поняли друг друга наконец то.
Наверное не совсем: - я имел ввиду рамки форума "НГ".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6891
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 13:04
Цитата:
Не знаю, ответ знает лишь Максаф! Могу лишь предположить, но это неинтересно.
Гога:
-В чем я должен сознаться
-В чем я должен сознаться
Не знаю, ответ знает лишь Максаф! Могу лишь предположить, но это неинтересно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6891
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 13:49
Вот мне интересно патриот ли я? Политику нашего правительства в бОльшей части не разделяю, но мне приятно когда про мою страну говорят хорошо!
Другой вопрос, казахофоб ли я? Достаточно много критикую власть предержащих и казахов, за какие то черты характера, свойственные и мне тоже.
По российским стандартам уже иноагент наверное! Не такой как Галкин или Смольянинов, ближе скорее к Пивоварова и Шульман, не по уму конечно!
Другой вопрос, казахофоб ли я? Достаточно много критикую власть предержащих и казахов, за какие то черты характера, свойственные и мне тоже.
По российским стандартам уже иноагент наверное! Не такой как Галкин или Смольянинов, ближе скорее к Пивоварова и Шульман, не по уму конечно!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43037
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 15:01
Цитата:
Тут интересно.
В России если критикуешь Путина и его некоторую политику, ты русофоб и иноагент с плашкой, или 11 лет зоны.
У нас кто критикует Токаева, тех не считают казахофобами и преступниками.
В России патриот только тот, кто лижет сапоги властям и каждому чиновнику.
У нас это тоже не так.
Тов. Бондаренко странным образом обходит этот вопрос, про сегодняшний патриотизм.
Хотя о России до правления Путина охотно рассказывает.
Почему?
Потому что патриот Путина прежде всего?
saba:
Политику нашего правительства в бОльшей части не разделяю, но м
Политику нашего правительства в бОльшей части не разделяю, но м
Тут интересно.
В России если критикуешь Путина и его некоторую политику, ты русофоб и иноагент с плашкой, или 11 лет зоны.
У нас кто критикует Токаева, тех не считают казахофобами и преступниками.
В России патриот только тот, кто лижет сапоги властям и каждому чиновнику.
У нас это тоже не так.
Тов. Бондаренко странным образом обходит этот вопрос, про сегодняшний патриотизм.
Хотя о России до правления Путина охотно рассказывает.
Почему?
Потому что патриот Путина прежде всего?
-
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