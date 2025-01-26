Отправлено: - 12:33

maxsaf:

у вас ко мне всегда было и будет как к пришлому.

maxsaf:

Можете объяснить, почему так произошло?

maxsaf:

Это противоречит базовым принципам демократии.

maxsaf:

мостоятельным и не заработал на жилье, машину, высшее образование. Коврижки перестали быть проблемой задолго до отъезда.

Цитата:Это чисто ответная реакция на подсознательном уровне в ответ на ваше высокомерное отношение к местному населению ( не у всех, но у большинства на бытовом уровне - это выскакивает). Скажем так: - синдром конкисдаторов по отношению к туземцам.Цитата:Легко: рост национального самосознания и реакция на то что- казахский язык , особенно исторически в северных регионах, не был языком ПОВСЕДНЕВНОГО общения, стал забываться вот и власть стала его ПОВСЕМЕСТНО и почти ПРИНУДИТЕЛЬНО насаждать, при этом не УЩЕМЛЯЯ другие языки народностей проживающих в Казахстане.Цитата:Каждая нация проживающая в Казахстане СВОБОДНО и ПОВСЕМЕСТНО общается между собой на своём, родном языке и в местах проживания нац.групп создаются ДИАСПОРЫ. Русскому языку- как языку межнационального общения придан статус языка ОФИЦИАЛЬНОГО и он НАРАВНЕ с казахским официально употребляется в ГОСУДАРСТВЕННЫХ организациях и органах местного самоуправления - что тут есть ПРОТИВОРЕЧУЩЕЕ вашим надуманным базовым принципам демократии ?Редко где в какой стране бывшего СССР( например страны Прибалтии, вашей прродины-Украине, Молдовы и прочее есть такое).Цитата:Мы тоже не жили богатыми- только только я стал получать результаты своего труда - и то на моё имущество смотрят косо кое кто. В 2000-х годах пережил 2 рейдерские попытки захвата моего хозяйство, в том числе одно со стороны гос.органов в лице бывших конкурсных управляющих и финпола и одно со стороны бывшего акима одного из районов области. В те года много денег отдал на подкуп как органов следствия так и судейскому корпусу, до самого верха областного правосудия. Бывало дни когда и булки хлеба дома не было. И ничего- из родной страны которая и вам тоже родная - НЕ УБЕЖАЛ.У вас была цель уехать, задолго до всего этого : - этикетки и язык- МОРАЛЬНОЕ ваше оправдание, скажем так - САМОУТЕШЕНИЕ, в первую очередь в своей голове, ну и красивая версия в глазах остального мира.