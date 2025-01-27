Отправлено: - 13:31

Skeptic:

Вы же не в курсе, что западные "элиты" хотят именно уничтожения России, как таковой. Расчленить её, разбить на множество частей, создать из её осколков марионеточные режимы и качать из них ресурсы. Они даже не скрывают своих планов, а вы не верите им

Skeptic:

А это народное творчество

Цитата:Цитата:Ниче не понялЗападные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов?Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомнюА сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? ТысячиБуквально в прошлом году выпустили ещё одинПричем что странноЕсли западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическомНет наоборот сделали все чтобы поддержать Ельцина и сохранить РоссиюДаже на Чечню глаза закрыли а могли помощь оказатьПарадокс? Да нет не парадоксПросто ваша теза о развале России это враньё