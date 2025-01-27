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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:23
Цитата:
В Рудном - 140 000 жителей ??? Думал что там где то 40 000-50 000 всего.
Карачун:
140-катысячный город
140-катысячный город
В Рудном - 140 000 жителей ??? Думал что там где то 40 000-50 000 всего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:25
Цитата:
Я свой ламинат уговорил! Несговорчивый попался, только после 5 часов непрерывного воздействия словом еле заметно кивнул не знаю правда чем.
ACROS:
меня не сезон: - могу расслабиться.
меня не сезон: - могу расслабиться.
Я свой ламинат уговорил! Несговорчивый попался, только после 5 часов непрерывного воздействия словом еле заметно кивнул не знаю правда чем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:31
Цитата:
Цитата:
Ниче не понял
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов?
Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню
А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи
Буквально в прошлом году выпустили ещё один
Причем что странно
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом
Нет наоборот сделали все чтобы поддержать Ельцина и сохранить Россию
Даже на Чечню глаза закрыли а могли помощь оказать
Парадокс? Да нет не парадокс
Просто ваша теза о развале России это враньё
Skeptic:
Вы же не в курсе, что западные "элиты" хотят именно уничтожения России, как таковой. Расчленить её, разбить на множество частей, создать из её осколков марионеточные режимы и качать из них ресурсы. Они даже не скрывают своих планов, а вы не верите им
Вы же не в курсе, что западные "элиты" хотят именно уничтожения России, как таковой. Расчленить её, разбить на множество частей, создать из её осколков марионеточные режимы и качать из них ресурсы. Они даже не скрывают своих планов, а вы не верите им
Цитата:
Skeptic:
А это народное творчество
А это народное творчество
Ниче не понял
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов?
Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню
А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи
Буквально в прошлом году выпустили ещё один
Причем что странно
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом
Нет наоборот сделали все чтобы поддержать Ельцина и сохранить Россию
Даже на Чечню глаза закрыли а могли помощь оказать
Парадокс? Да нет не парадокс
Просто ваша теза о развале России это враньё
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:38
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:40
Цитата:
Дональд Иванович выслал беженцев-колумбийцев на родину на военных самолётах, в ответ президент Колумбии обиделся и не принял борт, сказал что они не собаки и с ними надо обращаться хорошо и он сам их заберёт на нормальном гражданском самолёте. Они не любят друг друга.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
Может как обычно: футбол, бабы, ну и политика- хотя бы про языки и ярлыки.
Цитата:
Вы ЭЛЕМЕНТПРНО можете читать прежде чем что то ответить, или такой же как и безномерный: -
"что Россию кто то сможет УНИЧТОЖИТЬ"
Цитата:
Если только ОТДЕЛИТЬСЯ им поможет условна какая то Россия, как в случае с ДНР и ЛНР - самостоятельно калифорнийцы они навряд ли такое смогут. Баски тоже хотели и что из этого: - их лидер в тюрьме и движение заглохло.
Kairat stayer:
отличных новостей от Дональда Трампа
отличных новостей от Дональда Трампа
Дональд Иванович выслал беженцев-колумбийцев на родину на военных самолётах, в ответ президент Колумбии обиделся и не принял борт, сказал что они не собаки и с ними надо обращаться хорошо и он сам их заберёт на нормальном гражданском самолёте. Они не любят друг друга.
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
saba:
Цитата:
Карачун:
Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
Может как обычно: футбол, бабы, ну и политика- хотя бы про языки и ярлыки.
Цитата:
Skeptic:
вы не верите им?
вы не верите им?
Вы ЭЛЕМЕНТПРНО можете читать прежде чем что то ответить, или такой же как и безномерный: -
"что Россию кто то сможет УНИЧТОЖИТЬ"
Цитата:
Skeptic:
народное творчество
народное творчество
Если только ОТДЕЛИТЬСЯ им поможет условна какая то Россия, как в случае с ДНР и ЛНР - самостоятельно калифорнийцы они навряд ли такое смогут. Баски тоже хотели и что из этого: - их лидер в тюрьме и движение заглохло.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:44
Цитата:
Китайские наверное??
Vit:
вчера только получил зарплату.
вчера только получил зарплату.
Китайские наверное??
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:51
Цитата:
Да. Предложенные вами варианты без интереса.
ACROS:
хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??
Да. Предложенные вами варианты без интереса.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:07
ЗЦитата:
Наверно. Я так и говорю мне зп мало. Надо больше. Уже денег на носки не хватает. А то Карачун придёт мне.
ACROS: Китайские наверное??Наверно. Я так и говорю мне зп мало. Надо больше. Уже денег на носки не хватает. А то Карачун придёт мне.ЗЦитата:
ACROS:
Китайские наверное??
Китайские наверное??
Наверно. Я так и говорю мне зп мало. Надо больше. Уже денег на носки не хватает. А то Карачун придёт мне.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:28
Цитата:
Не дал Бог свинье рог!
В каком бы кризисе Россия не была, у Запада кишка оказалась тонка,забоялись!
И правильно сделали, ибо пролив имени Сталина точно бы появился уже тогда!
Устранение ГКЧП не означало, что исчезли силы, воспитанные КПСС, а открытая опасность со стороны США сплотила бы их и активизировала, ну а к самоотверженности советскому народу было не привыкать!
abaika95:
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом
Не дал Бог свинье рог!
В каком бы кризисе Россия не была, у Запада кишка оказалась тонка,забоялись!
И правильно сделали, ибо пролив имени Сталина точно бы появился уже тогда!
Устранение ГКЧП не означало, что исчезли силы, воспитанные КПСС, а открытая опасность со стороны США сплотила бы их и активизировала, ну а к самоотверженности советскому народу было не привыкать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:31
Цитата:
Смешно!
Это аргумент, что верхушка США не мечтает избавиться от России как сверхдержавы, да ещё и попользоваться её ресурсами?
abaika95:
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов? Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи Буквально в прошлом году выпустили ещё один
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов? Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи Буквально в прошлом году выпустили ещё один
Смешно!
Это аргумент, что верхушка США не мечтает избавиться от России как сверхдержавы, да ещё и попользоваться её ресурсами?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:39
Цитата:
таноми52:Наверно юля сказала хотя был против. Вы уничтожили весь восток где жил русскоязычный люд. Теперь вы говорите про переговоры.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:40
Или до конца. Или все
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:44
Цитата:
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".
Сам понимал, что тут главное - вмешательство внешних сил.
Цитата из твоего творчества на форуме:"Россию ждёт развал причем кровавый"
Переобулся в воздухе?
abaika95:
Просто ваша теза о развале России это враньё
Просто ваша теза о развале России это враньё
Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".
Сам понимал, что тут главное - вмешательство внешних сил.
Цитата из твоего творчества на форуме:"Россию ждёт развал причем кровавый"
Переобулся в воздухе?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:53
Цитата:
Примерно 120 тыс в Рудном. Включая Перцевку, Качар, Гоняцкий, Железрудную и ФЗО с ХПП.
ACROS:
Примерно 120 тыс в Рудном. Включая Перцевку, Качар, Гоняцкий, Железрудную и ФЗО с ХПП.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:55
Цитата:
таноми52:Да Абайка просто обосаный ходит. Хату купил в челябинске. Понятно что переживает))
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