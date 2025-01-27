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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:23
#1666
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Цитата:
Карачун:
140-катысячный город


В Рудном - 140 000 жителей ??? Думал что там где то 40 000-50 000 всего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:25
#1667
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Цитата:
ACROS:
меня не сезон: - могу расслабиться.

Я свой ламинат уговорил! Несговорчивый попался, только после 5 часов непрерывного воздействия словом еле заметно кивнул не знаю правда чем.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:31
#1668
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Цитата:
Skeptic:
Вы же не в курсе, что западные "элиты" хотят именно уничтожения России, как таковой. Расчленить её, разбить на множество частей, создать из её осколков марионеточные режимы и качать из них ресурсы. Они даже не скрывают своих планов, а вы не верите им

Цитата:
Skeptic:
А это народное творчество

Ниче не понял
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов?
Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню
А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи
Буквально в прошлом году выпустили ещё один


Причем что странно
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом
Нет наоборот сделали все чтобы поддержать Ельцина и сохранить Россию
Даже на Чечню глаза закрыли а могли помощь оказать

Парадокс? Да нет не парадокс
Просто ваша теза о развале России это враньё
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:38
#1669
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Емое, вчера только получил зарплату.

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:40
#1670
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Цитата:
Kairat stayer:
отличных новостей от Дональда Трампа


Дональд Иванович выслал беженцев-колумбийцев на родину на военных самолётах, в ответ президент Колумбии обиделся и не принял борт, сказал что они не собаки и с ними надо обращаться хорошо и он сам их заберёт на нормальном гражданском самолёте. Они не любят друг друга.

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
saba:

Цитата:
Карачун:



Что про сложное с умным видом вы говорите: - вы хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??

Может как обычно: футбол, бабы, ну и политика- хотя бы про языки и ярлыки.

Цитата:
Skeptic:
вы не верите им?


Вы ЭЛЕМЕНТПРНО можете читать прежде чем что то ответить, или такой же как и безномерный: -
"что Россию кто то сможет УНИЧТОЖИТЬ"

Цитата:
Skeptic:
народное творчество



Если только ОТДЕЛИТЬСЯ им поможет условна какая то Россия, как в случае с ДНР и ЛНР - самостоятельно калифорнийцы они навряд ли такое смогут. Баски тоже хотели и что из этого: - их лидер в тюрьме и движение заглохло.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7365
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:44
#1671
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Цитата:
Vit:
вчера только получил зарплату.


Китайские наверное??
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 13:51
#1672
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Цитата:
ACROS:
хоть сами ПОНИМАЕТЕ о чём ведёте речь ??

Да. Предложенные вами варианты без интереса.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:07
#1673
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ЗЦитата:
ACROS: Китайские наверное??
Наверно. Я так и говорю мне зп мало. Надо больше. Уже денег на носки не хватает. А то Карачун придёт мне.ЗЦитата:
ACROS:
Китайские наверное??

Наверно. Я так и говорю мне зп мало. Надо больше. Уже денег на носки не хватает. А то Карачун придёт мне. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:28
#1674
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Цитата:
abaika95:
Если западные элиты спят и видят чтобы Россию развалить почему не развалили ее в 90ые? Когда она была в глобальном кризисе и экономическом и политическом


Не дал Бог свинье рог!
В каком бы кризисе Россия не была, у Запада кишка оказалась тонка,забоялись!
И правильно сделали, ибо пролив имени Сталина точно бы появился уже тогда!
Устранение ГКЧП не означало, что исчезли силы, воспитанные КПСС, а открытая опасность со стороны США сплотила бы их и активизировала, ну а к самоотверженности советскому народу было не привыкать!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:31
#1675
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Цитата:
abaika95:
Западные элиты хотят расчленить Россию и тут же пытаются то Техас то Калифорнию вытащить из соединенных штатов? Сколько в США фильмов снято и книги написано о том что Россия развалилась? Ни одного не вспомню А сколько в США фильмов снято и книг написано о том что штаты развалились? Тысячи Буквально в прошлом году выпустили ещё один


Смешно!
Это аргумент, что верхушка США не мечтает избавиться от России как сверхдержавы, да ещё и попользоваться её ресурсами?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:39
#1676
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Цитата:
таноми52:
Наверно юля сказала хотя был против. Вы уничтожили весь восток где жил русскоязычный люд. Теперь вы говорите про переговоры.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:40
#1677
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Или до конца. Или все
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:44
#1678
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Цитата:
abaika95:
Просто ваша теза о развале России это враньё


Вот помню, как Абайка на форуме с пеной у рта просто до уср...чки вопил, что развалится Россия на множество образований, одним из которых будет что-то типа "Московия".
Сам понимал, что тут главное - вмешательство внешних сил.
Цитата из твоего творчества на форуме:"Россию ждёт развал причем кровавый"
Переобулся в воздухе?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:53
#1679
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Цитата:
ACROS:

Примерно 120 тыс в Рудном. Включая Перцевку, Качар, Гоняцкий, Железрудную и ФЗО с ХПП.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 14:55
#1680
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Цитата:
таноми52:
Да Абайка просто обосаный ходит. Хату купил в челябинске. Понятно что переживает))
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