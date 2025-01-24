Отправлено: - 11:48

ACROS:



Цитата:Чет меня зацепили эти груши. Буквально вчера. Балхаше закрытые дороги. Я стою не кого как всегда не трогою в носу ковыряюс. Стучит мне сосед с Узбекистан. Брат говорит че у меня сдохл реф. Я ему гк нарено замёрз видищ же что мороз ударил. А он а че делать?.Че делать?. Ох. Даже и Незнаю. С чего начать.Ладно. Одеваюсь щас гляну че там у тебя.. Ошибки весят на компе. Я ему пальцем показываю видишь.? Удали потом он заведётся. Говорю ты в курсе что минус 5 стоит. Че везешь?. Он говорит зелень.Ну все. Трупы ты везешь а не зелень.