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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 110 из 111«1...108109110111»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:14
#1636
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Цитата:
maxsaf:
недостаточно серьезная.

Наоборот, слишком серьезная для меня! Что в принципе тоже подтверждает теорию замкнутого круга! Почитайте Гарри Поттера диалог профессора Макгонагалл с дверью факультета Гриффиндор, там как раз про это
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:16
#1637
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Цитата:
saba:
Или жертва строительства Вавилонской башни.

Я ее строитель )) мне русского и английского и точных наук достаточно чтобы общаться с 99% остальных строителей :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:16
#1638
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Цитата:
Skeptic:
А остальные тоже не работают?

У меня сутки через трое, завтра на работу. Пытаюсь уговорить себя, что ламинату нужно ещё пару дней, чтобы привыкнуть к атмосфере квартиры. Кажется успешно

[Исправлено: saba, 27.01.2025 - 12:17]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:17
#1639
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Цитата:
saba:
не понимаю от слова совсем!

Микрорайон мжк в Рудном находится довольно близко к сооружениям очистки сточных вод. И достаточно часто дезодорируется теми самыми ароматами, что становятся причиной почти научных изысканий пассажиров автобуса номер 120. Таким образом "вонять" вам там будет каждый божий день. Более того на ваше благо будет работать весь +-140-катысячный город а не один лишь только житель дальней страны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
#1640
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Цитата:
saba:
теорию замкнутого круга!

В эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть не вникал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
#1641
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Цитата:
maxsaf:
Я ее строитель ))

Ну как раз строители и стали жертвами
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
#1642
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Цитата:
Skeptic:
А остальные тоже не работают?

У меня не нармрированый рабочий день. Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:19
#1643
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Цитата:
Карачун:

Не не не прекращайте! Сейчас Вы говорите по человечески, это Вам совсем не идёт!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:21
#1644
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Цитата:
saba:
Ну как раз строители и стали жертвами

Щас есть гугл переводчик, второй раз такой фокус не проканает со строителями ))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:22
#1645
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Цитата:
maxsaf:
эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть

В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:23
#1646
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Цитата:
Карачун:
Тогда и отыскать станет возможным, не сразу конечно, через год примерно

Че там его искать. Болтается иногда без дела. Брасаютсявские малолетки
Ну мы же правильные. Пробежались по молодым к так хочется спокойствие, счастье. И главное умерртвррееие как нам творец звещал)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:23
#1647
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Цитата:
maxsaf:
есть гугл переводчик,

Тут Вы меня положили на лопатки, против Гугла я пас!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:25
#1648
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Цитата:
saba:
В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.

Совершенно верно, богословы налету переобуваются и адаптируют свои учения под современные реалии вот уже сотни лет. Иначе их лавочка закроется.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6885
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:31
#1649
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Цитата:
maxsaf:
Иначе их лавочка закроется

Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:44
#1650
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Цитата:
Vit:
Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.

Придется вам его самим придумывать. Реальный вряд ли устроит. Смысл, он один - расход энергии.
Цитата:
saba:
Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!

Очевидно это не верное утверждение.
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