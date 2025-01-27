Отправлено: - 11:22

maxsaf:

эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть

Цитата:В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.