Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:14
Цитата:
Наоборот, слишком серьезная для меня! Что в принципе тоже подтверждает теорию замкнутого круга! Почитайте Гарри Поттера диалог профессора Макгонагалл с дверью факультета Гриффиндор, там как раз про это
maxsaf:
недостаточно серьезная.
недостаточно серьезная.
Наоборот, слишком серьезная для меня! Что в принципе тоже подтверждает теорию замкнутого круга! Почитайте Гарри Поттера диалог профессора Макгонагалл с дверью факультета Гриффиндор, там как раз про это
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:16
Цитата:
Я ее строитель )) мне русского и английского и точных наук достаточно чтобы общаться с 99% остальных строителей
saba:
Или жертва строительства Вавилонской башни.
Или жертва строительства Вавилонской башни.
Я ее строитель )) мне русского и английского и точных наук достаточно чтобы общаться с 99% остальных строителей
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:16
Цитата:
У меня сутки через трое, завтра на работу. Пытаюсь уговорить себя, что ламинату нужно ещё пару дней, чтобы привыкнуть к атмосфере квартиры. Кажется успешно
[Исправлено: saba, 27.01.2025 - 12:17]
Skeptic:
А остальные тоже не работают?
А остальные тоже не работают?
У меня сутки через трое, завтра на работу. Пытаюсь уговорить себя, что ламинату нужно ещё пару дней, чтобы привыкнуть к атмосфере квартиры. Кажется успешно
[Исправлено: saba, 27.01.2025 - 12:17]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:17
Цитата:
Микрорайон мжк в Рудном находится довольно близко к сооружениям очистки сточных вод. И достаточно часто дезодорируется теми самыми ароматами, что становятся причиной почти научных изысканий пассажиров автобуса номер 120. Таким образом "вонять" вам там будет каждый божий день. Более того на ваше благо будет работать весь +-140-катысячный город а не один лишь только житель дальней страны.
saba:
не понимаю от слова совсем!
не понимаю от слова совсем!
Микрорайон мжк в Рудном находится довольно близко к сооружениям очистки сточных вод. И достаточно часто дезодорируется теми самыми ароматами, что становятся причиной почти научных изысканий пассажиров автобуса номер 120. Таким образом "вонять" вам там будет каждый божий день. Более того на ваше благо будет работать весь +-140-катысячный город а не один лишь только житель дальней страны.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
Цитата:
В эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть не вникал.
saba:
теорию замкнутого круга!
теорию замкнутого круга!
В эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть не вникал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
Цитата:
Ну как раз строители и стали жертвами
maxsaf:
Я ее строитель ))
Я ее строитель ))
Ну как раз строители и стали жертвами
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:18
Цитата:
У меня не нармрированый рабочий день. Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.
Skeptic:
А остальные тоже не работают?
А остальные тоже не работают?
У меня не нармрированый рабочий день. Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:19
Цитата:
Не не не прекращайте! Сейчас Вы говорите по человечески, это Вам совсем не идёт!
Карачун:
Не не не прекращайте! Сейчас Вы говорите по человечески, это Вам совсем не идёт!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:21
Цитата:
Щас есть гугл переводчик, второй раз такой фокус не проканает со строителями ))
saba:
Ну как раз строители и стали жертвами
Ну как раз строители и стали жертвами
Щас есть гугл переводчик, второй раз такой фокус не проканает со строителями ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:22
Цитата:
В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.
maxsaf:
эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть
эту теорию ни ислам ни христианство не вписывается. Буддизм, возможно подойдёт, но я в суть
В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:23
Цитата:
Че там его искать. Болтается иногда без дела. Брасаютсявские малолетки
Ну мы же правильные. Пробежались по молодым к так хочется спокойствие, счастье. И главное умерртвррееие как нам творец звещал)
Карачун:
Тогда и отыскать станет возможным, не сразу конечно, через год примерно
Тогда и отыскать станет возможным, не сразу конечно, через год примерно
Че там его искать. Болтается иногда без дела. Брасаютсявские малолетки
Ну мы же правильные. Пробежались по молодым к так хочется спокойствие, счастье. И главное умерртвррееие как нам творец звещал)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:23
Цитата:
Тут Вы меня положили на лопатки, против Гугла я пас!
maxsaf:
есть гугл переводчик,
есть гугл переводчик,
Тут Вы меня положили на лопатки, против Гугла я пас!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:25
Цитата:
Совершенно верно, богословы налету переобуваются и адаптируют свои учения под современные реалии вот уже сотни лет. Иначе их лавочка закроется.
saba:
В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.
В теологии я не силен, хотя уверен при большом желании эту теорию можно впихнуть в любую религию и везде она будет к месту! Главное правильно аргументировать.
Совершенно верно, богословы налету переобуваются и адаптируют свои учения под современные реалии вот уже сотни лет. Иначе их лавочка закроется.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:31
Цитата:
Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!
maxsaf:
Иначе их лавочка закроется
Иначе их лавочка закроется
Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 11:44
Цитата:
Придется вам его самим придумывать. Реальный вряд ли устроит. Смысл, он один - расход энергии.
Цитата:
Очевидно это не верное утверждение.
Vit:
Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.
Тут мы с учёными физиками хотим найти смысл жизни.
Придется вам его самим придумывать. Реальный вряд ли устроит. Смысл, он один - расход энергии.
Цитата:
saba:
Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!
Пока жив на свете хоть один человек,эта лавочка никогда не закроется!
Очевидно это не верное утверждение.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать