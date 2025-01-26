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Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51004
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:06
Цитата:
Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую. И пить нет причин, поэтому и не пью
abaika95:
Пейте водку и не будет тоски А то взяли моду Тоскуют и выпендриваются из за океана)
Пейте водку и не будет тоски А то взяли моду Тоскуют и выпендриваются из за океана)
Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую. И пить нет причин, поэтому и не пью
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:09
Цитата:
Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают. И никто их тогда не учитывал. Парадокс демократии.
abaika95:
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?
Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают. И никто их тогда не учитывал. Парадокс демократии.
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:20
Цитата:
До чего же казахи ленивые, даже нацисты и те работать не умеют! В каком году Вы Максаф из Казахстана уехали? Ох, ай ай ай, за столько лет такую простую задачу в Казахстане,как искоренить русский язык выполнить не смогли! И даже не стараются, собаки!
maxsaf:
До чего же казахи ленивые, даже нацисты и те работать не умеют! В каком году Вы Максаф из Казахстана уехали? Ох, ай ай ай, за столько лет такую простую задачу в Казахстане,как искоренить русский язык выполнить не смогли! И даже не стараются, собаки!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:25
Цитата:
Цитата:
Так побольше наводящих вопросов Максаф, глядишь чего и получится! Сознается Гога!
Вы до компьютеров случайно в НКВД не служили?
maxsaf:
Цитата:
Гога:
Так побольше наводящих вопросов Максаф, глядишь чего и получится! Сознается Гога!
Вы до компьютеров случайно в НКВД не служили?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:27
Цитата:
Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий. Ты даже за себя сказать не можешь, так, клевета второсортная.
Цитата:
Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет.
Цитата:
Номер и дату назови. Иначе клевета.
Цитата:
Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.
Цитата:
Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.
abaika95:
Да все знают почему ты уехал
Да все знают почему ты уехал
Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий. Ты даже за себя сказать не можешь, так, клевета второсортная.
Цитата:
abaika95:
Про соженние магазина враки
Про соженние магазина враки
Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет.
Цитата:
abaika95:
Называется уголовное дело)
Называется уголовное дело)
Номер и дату назови. Иначе клевета.
Цитата:
abaika95:
Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском Будет приспосабливаться
Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском Будет приспосабливаться
Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.
Цитата:
abaika95:
просто рейтинг обвалят
просто рейтинг обвалят
Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:31
Цитата:
Это не простая задача, но очень хорошо соотносится с вопросом из статьи:
Цитата:
Время покажет...
saba: такую простую задачу в Казахстане,как искоренить русский язык выполнить не смогли!
Это не простая задача, но очень хорошо соотносится с вопросом из статьи:
Цитата:
Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?
Время покажет...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:33
Цитата:
Видимо всё таки в КГБ!
maxsaf:
очень хорошо соотносится с
очень хорошо соотносится с
Видимо всё таки в КГБ!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:33
Цитата:
Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.
abaika95:
Никто никого не держит же Не нравится гоу Хоум
Никто никого не держит же Не нравится гоу Хоум
Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:35
В Канаду заслали и не пьёт, точно из бывших!
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:37
Цитата:
Цитата:
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
maxsaf:
В Канаду заслали и не пьёт, точно из бывших!
В Канаду заслали и не пьёт, точно из бывших!
Цитата:
saba:
Видимо всё таки в КГБ!
Видимо всё таки в КГБ!
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17464
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 08:04
Цитата:
Нет нельзя тебе выпендриваться
Цитата:
Сколько таких? 3-4 тысячи на 16 млн
Цитата:
Есть)
Цитата:
Могу
Цитата:
Что спросить? Как ему виртуально Канадец магазин сжёг?Цитата:
Ну презжай поищем и номер и дату Цитата:
Никто и не спрашивает
Приспосабливайся
Ты же вон приспособился и детей заставил хотя ты даже не журналист Цитата:
А добринцов что уже объявил что его магазин обслуживает только русскоязычных?Цитата:
Нет не дома
Дома те кто не гадит
А сидеть на чемоданах, подсирать и не уезжать только потомучто туда куда хотел уехать теперь стало не комильфо иметь военный билет это так
Гости Цитата:
Ты только в Канаде не вздумай сказать что тебе льстит что тебя кто-то подозревает в работе на КГБ)))
Рейтинг твоего лица сразу обвалят)
maxsaf:
Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую
Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую
Нет нельзя тебе выпендриваться
Цитата:
maxsaf:
Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают.
Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают.
Сколько таких? 3-4 тысячи на 16 млн
Цитата:
maxsaf:
Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий
Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий
Есть)
Цитата:
maxsaf:
Ты даже за себя сказать не можешь
Ты даже за себя сказать не можешь
Могу
Цитата:
maxsaf:
Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет
Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет
Что спросить? Как ему виртуально Канадец магазин сжёг?Цитата:
maxsaf:
Номер и дату назови. Иначе клевета.
Номер и дату назови. Иначе клевета.
Ну презжай поищем и номер и дату Цитата:
maxsaf:
Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.
Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.
Никто и не спрашивает
Приспосабливайся
Ты же вон приспособился и детей заставил хотя ты даже не журналист Цитата:
maxsaf:
Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.
Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.
А добринцов что уже объявил что его магазин обслуживает только русскоязычных?Цитата:
maxsaf:
Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.
Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.
Нет не дома
Дома те кто не гадит
А сидеть на чемоданах, подсирать и не уезжать только потомучто туда куда хотел уехать теперь стало не комильфо иметь военный билет это так
Гости Цитата:
maxsaf:
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
Ты только в Канаде не вздумай сказать что тебе льстит что тебя кто-то подозревает в работе на КГБ)))
Рейтинг твоего лица сразу обвалят)
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 08:50
Ну все, тема скатилась в дешманские персональные нападки. Дальше продолжать смысла не вижу.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:18
Цитата:
Ох если я вслух выскажу, что я думаю про тех, кто не пьёт, вряд-ли Вам это польстит!
Буду выжигать калёным железом, трезвость - норму жизни! Всё беды в мире от трезвых!
maxsaf:
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.
Ох если я вслух выскажу, что я думаю про тех, кто не пьёт, вряд-ли Вам это польстит!
Буду выжигать калёным железом, трезвость - норму жизни! Всё беды в мире от трезвых!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:25
Что может сделать плохого пьяный? Ну обругает, побьет, покалечит, убьет одного максимум! А трезвые миллионами друг друга ложат, зато не пьют! Думаете Путин с большого бодуна эту войну начал? Уверен был трезв как стёклышко!
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