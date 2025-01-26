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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51004
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:06
#60
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Цитата:
abaika95:
Пейте водку и не будет тоски А то взяли моду Тоскуют и выпендриваются из за океана)

Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую. И пить нет причин, поэтому и не пью ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:09
#61
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Цитата:
abaika95:
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?

Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают. И никто их тогда не учитывал. Парадокс демократии.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:20
#62
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Цитата:
maxsaf:

До чего же казахи ленивые, даже нацисты и те работать не умеют! В каком году Вы Максаф из Казахстана уехали? Ох, ай ай ай, за столько лет такую простую задачу в Казахстане,как искоренить русский язык выполнить не смогли! И даже не стараются, собаки!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:25
#63
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Гога:

Так побольше наводящих вопросов Максаф, глядишь чего и получится! Сознается Гога!
Вы до компьютеров случайно в НКВД не служили?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:27
#64
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Цитата:
abaika95:
Да все знают почему ты уехал

Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий. Ты даже за себя сказать не можешь, так, клевета второсортная.

Цитата:
abaika95:
Про соженние магазина враки

Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет.

Цитата:
abaika95:
Называется уголовное дело)

Номер и дату назови. Иначе клевета.

Цитата:
abaika95:
Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском Будет приспосабливаться

Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.

Цитата:
abaika95:
просто рейтинг обвалят

Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:31
#65
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Цитата:
saba: такую простую задачу в Казахстане,как искоренить русский язык выполнить не смогли!

Это не простая задача, но очень хорошо соотносится с вопросом из статьи:

Цитата:
Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?


Время покажет...
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:33
#66
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Цитата:
maxsaf:
очень хорошо соотносится с

Видимо всё таки в КГБ!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:33
#67
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Цитата:
abaika95:
Никто никого не держит же Не нравится гоу Хоум

Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:35
#68
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В Канаду заслали и не пьёт, точно из бывших!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 06:37
#69
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Цитата:
maxsaf:
В Канаду заслали и не пьёт, точно из бывших!

Цитата:
saba:
Видимо всё таки в КГБ!

Думайте, что хотите, мне это даже льстит. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17464
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 08:04
#70
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Цитата:
maxsaf:
Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую

Нет нельзя тебе выпендриваться
Цитата:
maxsaf:
Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают.

Сколько таких? 3-4 тысячи на 16 млн
Цитата:
maxsaf:
Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий

Есть)
Цитата:
maxsaf:
Ты даже за себя сказать не можешь

Могу
Цитата:
maxsaf:
Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет

Что спросить? Как ему виртуально Канадец магазин сжёг?Цитата:
maxsaf:
Номер и дату назови. Иначе клевета.

Ну презжай поищем и номер и дату Цитата:
maxsaf:
Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.

Никто и не спрашивает
Приспосабливайся
Ты же вон приспособился и детей заставил хотя ты даже не журналист Цитата:
maxsaf:
Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.

А добринцов что уже объявил что его магазин обслуживает только русскоязычных?Цитата:
maxsaf:
Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.

Нет не дома
Дома те кто не гадит
А сидеть на чемоданах, подсирать и не уезжать только потомучто туда куда хотел уехать теперь стало не комильфо иметь военный билет это так
Гости Цитата:
maxsaf:
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.

Ты только в Канаде не вздумай сказать что тебе льстит что тебя кто-то подозревает в работе на КГБ)))
Рейтинг твоего лица сразу обвалят)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26240
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 08:50
#71
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Ну все, тема скатилась в дешманские персональные нападки. Дальше продолжать смысла не вижу.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:18
#72
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Цитата:
maxsaf:
Думайте, что хотите, мне это даже льстит.

Ох если я вслух выскажу, что я думаю про тех, кто не пьёт, вряд-ли Вам это польстит!
Буду выжигать калёным железом, трезвость - норму жизни! Всё беды в мире от трезвых!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6866
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 09:25
#73
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Что может сделать плохого пьяный? Ну обругает, побьет, покалечит, убьет одного максимум! А трезвые миллионами друг друга ложат, зато не пьют! Думаете Путин с большого бодуна эту войну начал? Уверен был трезв как стёклышко!
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