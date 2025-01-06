Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 15:10







ВЕРУЮ!



Верую в любовь — это все, что есть.

Нет пределов, затрат — не счесть

Войны плодят деньги, рак в отце

Спит, змеей свернулся, и я меняюсь в лице.

Церкви и тираны, СМИ, политиканы

Рано иль поздно в прошлое канут,

Но не любовь!

Верую в любовь!