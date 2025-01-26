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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 20:59
Цитата:
Смешно и глупо смотрится и слушается.
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа.
Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.
Kairat stayer:
Смешно и глупо смотрится и слушается.
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа.
Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:11
Цитата:
Экономика и промышленность якобы нерушимого СССР по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США. Действительно СССР сверхдержавой был, признаваемой миром. Про ВВП на днях речь вели. Уже более тридцати лет прошло как советы разрушились, до сих пор не могут добить заводы и фабрики построенные ими. А Россия послабее будет советов, как говорится, будем наблюдать за развитием событий. Может действительно, как вы ура-патриоты и сказочники говорят, возродятся из пепла и покажут кузькину мать проклятым и коварным для вас США и Западу!
Skeptic:
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...
Экономика и промышленность якобы нерушимого СССР по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США. Действительно СССР сверхдержавой был, признаваемой миром. Про ВВП на днях речь вели. Уже более тридцати лет прошло как советы разрушились, до сих пор не могут добить заводы и фабрики построенные ими. А Россия послабее будет советов, как говорится, будем наблюдать за развитием событий. Может действительно, как вы ура-патриоты и сказочники говорят, возродятся из пепла и покажут кузькину мать проклятым и коварным для вас США и Западу!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:36
Цитата:
Можно Д.Трампа обзывать клоуном, шоуменом и.т.д. Однако он, в настоящее время президент сверхдержавы, страны с самой лучшими экономикой и промышленностью. Вперёд Д.Трамп! .
Skeptic:
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа. Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа. Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.
Можно Д.Трампа обзывать клоуном, шоуменом и.т.д. Однако он, в настоящее время президент сверхдержавы, страны с самой лучшими экономикой и промышленностью. Вперёд Д.Трамп! .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:43
Трамп приостановил любую помощь на три месяца. А кому помогала Америка? Наверное большая часть все таки шла Украине. Так же Трамп захотел разобраться с затянувшимся конфликтом за 100 дней. Это тоже 3 месяца с хвостиком. Совпадение?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:57
Цитата:
"...А на следующий день на кладбище принесли то, что осталось от нашего кавалериста, который из пушки пострелял. Нашли не всё, но бо́льшую часть нашли." "По По" Е.Гришковец
Skeptic:
закончится по достижении её задач.
закончится по достижении её задач.
"...А на следующий день на кладбище принесли то, что осталось от нашего кавалериста, который из пушки пострелял. Нашли не всё, но бо́льшую часть нашли." "По По" Е.Гришковец
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:02
Цитата:
Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?
[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:07]
maxsaf:
А кому помогала Америка
А кому помогала Америка
Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?
[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:07]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:05
Цитата:
За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.
maxsaf:
большая часть все таки шла Украине.
большая часть все таки шла Украине.
За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:24
Skeptic:
Насчёт порвать Россию- вопрос- там мощная экономика и много чего в земле лежит. Народ там трудолюбивый, но не везёт в последнее время, впрочем как и нам, на руководителей: пьяница Ельцын; Путин вроде так хорошо делал, но эта войнушка отбросила Россию на лет двадцать назад- снова преклонила колени Россия. Это его СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ошибка - наверное зря он послушался ОЛЕНЕВОДА.
Если с Трампом не договоряться- то труба ей и по касательной нас обязательно зацепит.
Сибирь и Дальний Восток - не освоены, если клювом не будут щёлкать, китайцы сто пудов ЗАБЕРУТ уже через десяток лет.
Насчёт порвать Россию- вопрос- там мощная экономика и много чего в земле лежит. Народ там трудолюбивый, но не везёт в последнее время, впрочем как и нам, на руководителей: пьяница Ельцын; Путин вроде так хорошо делал, но эта войнушка отбросила Россию на лет двадцать назад- снова преклонила колени Россия. Это его СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ошибка - наверное зря он послушался ОЛЕНЕВОДА.
Если с Трампом не договоряться- то труба ей и по касательной нас обязательно зацепит.
Сибирь и Дальний Восток - не освоены, если клювом не будут щёлкать, китайцы сто пудов ЗАБЕРУТ уже через десяток лет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:34
Цитата:
Ну, с десяток лет я ещё поживу.
Дабы посмеяться над мечтающими увидеть уничтоженную Россию, а с ней и Казахстан.
ACROS:
Ну, с десяток лет я ещё поживу.
Дабы посмеяться над мечтающими увидеть уничтоженную Россию, а с ней и Казахстан.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:37
Цитата:
Без понятия, я ни копейки не видел. Более того, я плачу конские налоги.
ACROS:
Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?
Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?
Без понятия, я ни копейки не видел. Более того, я плачу конские налоги.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:39
Цитата:
С Канады США имеет нефть, лес, полезные ископаемые. А с Украины что?
ACROS:
За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.
За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.
С Канады США имеет нефть, лес, полезные ископаемые. А с Украины что?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:43
Цитата:
Канада сможет переждать эти три месяца, подумаешь, деньги придут с опозданием. А вот для Украины это будет критическая ситуация, тем более что сразу после этого за стол переговоров надо будет садиться.
ACROS:
ежегодно, не так ли ?
ежегодно, не так ли ?
Канада сможет переждать эти три месяца, подумаешь, деньги придут с опозданием. А вот для Украины это будет критическая ситуация, тем более что сразу после этого за стол переговоров надо будет садиться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43035
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 01:16
Цитата:
По фиг на ваш народ, может надо было проучить вас,..
maxsaf:
вот для Украины это будет критическая ситуация, тем более что сразу после этого за стол переговоров надо будет садиться.
вот для Украины это будет критическая ситуация, тем более что сразу после этого за стол переговоров надо будет садиться.
По фиг на ваш народ, может надо было проучить вас,..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 06:45
В теме "Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?" выходят Абайка и 111 с интервалом в пару минут, в пол-третьего ночи
Вас, голубчики, уже вроде замечали за такими совпадениями
Абайка95 Отправлено: 27.01.25 - 02:39 #54
111 Отправлено: 27.01.25 - 02:41 #55
В одном кабинете сидите, или я чего-то не знаю?))
Вас, голубчики, уже вроде замечали за такими совпадениями
Абайка95 Отправлено: 27.01.25 - 02:39 #54
111 Отправлено: 27.01.25 - 02:41 #55
В одном кабинете сидите, или я чего-то не знаю?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.01.25 - 06:47
Цитата:
Кого именно, и за что?
111:
По фиг на ваш народ, может надо было проучить вас,..
По фиг на ваш народ, может надо было проучить вас,..
Кого именно, и за что?
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