Отправлено: - 08:04

maxsaf:

Мне можно выпендриваться, потому что не тоскую

maxsaf:

Это ты не учитываешь казахов, которые кроме русского других языков не знают.

maxsaf:

Ты за всех не говори, нет у тебя таких полномочий

maxsaf:

Ты даже за себя сказать не можешь

maxsaf:

Можем добринцова спросить, он то такое наврятли забудет

maxsaf:

Номер и дату назови. Иначе клевета.

maxsaf:

Как и многие из поуеховших. И спрашивать не прийдётся.

maxsaf:

Хотели бы - уже бы обвалили. Плохо стараешься. Видимо постоянных клиентов твой рейтинг не волнует.

maxsaf:

Они и так дома. Ты думай, кого выгоняешь.

maxsaf:

Думайте, что хотите, мне это даже льстит.

Цитата:Нет нельзя тебе выпендриватьсяЦитата:Сколько таких? 3-4 тысячи на 16 млнЦитата:Есть)Цитата:МогуЦитата:Что спросить? Как ему виртуально Канадец магазин сжёг?Цитата:Ну презжай поищем и номер и дату Цитата:Никто и не спрашиваетПриспосабливайсяТы же вон приспособился и детей заставил хотя ты даже не журналист Цитата:А добринцов что уже объявил что его магазин обслуживает только русскоязычных?Цитата:Нет не домаДома те кто не гадитА сидеть на чемоданах, подсирать и не уезжать только потомучто туда куда хотел уехать теперь стало не комильфо иметь военный билет это такГости Цитата:Ты только в Канаде не вздумай сказать что тебе льстит что тебя кто-то подозревает в работе на КГБ)))Рейтинг твоего лица сразу обвалят)