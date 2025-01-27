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Не знаю на каком языке этот фильм, но подозреваю что только на казахском .

Цитата:Казахские и русскоязычные фильмы идут с субтитрамиИ так и так можно смотретьПравда качество и тех и других говеноеСнимать что-ли все разучились