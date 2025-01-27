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≡ Корень зла кинематографа в Казахстане, или Почему фильм «Тамыр» не справляется со своей задачей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51004
Корень зла кинематографа в Казахстане, или Почему фильм «Тамыр» не справляется со своей задачей
Отправлено: 27.01.25 - 01:54
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Завязка у фильма неплохая. Трое сыновей соревнуются с самого детства за внимание отца, который, как во многих семьях, вообще не занимался воспитанием детей. Собравшись на юбилее отца, братья начинают выпендриваться друг перед другом. Но дальше что-то пошло не так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Re: Корень зла кинематографа в Казахстане, или Почему фильм...
Отправлено: 27.01.25 - 01:54
#1
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Вопрос.
Зачем вы рекламируюте фильмы только на казахском языке?
А для нас, русских и русскоязычных казахов, которые раньше любили 50 на 50 с соотношением русского и казахского, казахские фильмы, вы о нас не думаете?
Если так, то зачем писать тут на русском языке, пишите только на казахском.
Логично же?
Не знаю на каком языке этот фильм, но подозреваю что только на казахском .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Корень зла кинематографа в Казахстане, или Почему фильм «Тамыр» не справляется со своей задачей
Отправлено: 27.01.25 - 01:57
#2
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Цитата:
111:
Не знаю на каком языке этот фильм, но подозреваю что только на казахском .

Казахские и русскоязычные фильмы идут с субтитрами
И так и так можно смотреть
Правда качество и тех и других говеное
Снимать что-ли все разучились
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