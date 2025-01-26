Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51004
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
Читать новость
Читать новость
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:10
Цитата:
Что то мешало остаться в КЗ?
Гога:
Подавал на грин карту в США , но не прошел
Подавал на грин карту в США , но не прошел
Что то мешало остаться в КЗ?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:13
Цитата:
Вот и я о том же. Условия изменились, оставаться было не вариант, и мне и многим другим. Рад, что мы поняли друг друга наконец то.
ACROS:
Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.
Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.
Вот и я о том же. Условия изменились, оставаться было не вариант, и мне и многим другим. Рад, что мы поняли друг друга наконец то.
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:15
Цитата:
---Так сейчас в Краснодаре живу
maxsaf:
Что то мешало остаться в КЗ?
Что то мешало остаться в КЗ?
---Так сейчас в Краснодаре живу
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:17
Цитата:
Индейцы, а вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.
ACROS:
Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам
Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам
Индейцы, а вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:18
Цитата:
Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?
Гога:
Так сейчас в Краснодаре живу
Так сейчас в Краснодаре живу
Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:23
Цитата:
----Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу . А вам просто завидуют , что у вас все хорошо .
maxsaf:
Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?
Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?
----Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу . А вам просто завидуют , что у вас все хорошо .
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:34
Цитата:
Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда) или там что-то вам мешало все таки?
Гога:
Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу .
Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу .
Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда) или там что-то вам мешало все таки?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 00:09
Цитата:
---Здесь вчера было +12 , а в Шымкенте - около нуля , да и до моря далековато
maxsaf:
Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда
Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда
---Здесь вчера было +12 , а в Шымкенте - около нуля , да и до моря далековато
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 00:40
Цитата:
Ладно, спрошу: господин Говоров, если к вам обратятся на казахском языке, вы сможете дать ответ на языке обращения?
ACROS:
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.
Ладно, спрошу: господин Говоров, если к вам обратятся на казахском языке, вы сможете дать ответ на языке обращения?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:39
Цитата:
Что сирия? Трамп сократил там контингент войск котрый ввел Обама
Цитата:
На финов напал и потерял 300 тыс человек
Или это тоже у вас за войну не считается? Так СХО мелкое
Специальная хреновая операция
Эл-починно:
А как же Сирия?
А как же Сирия?
Что сирия? Трамп сократил там контингент войск котрый ввел Обама
Цитата:
Эл-починно:
Вот про Сталина уточните плиз, какую именно войну он затеял, коварный такой
Вот про Сталина уточните плиз, какую именно войну он затеял, коварный такой
На финов напал и потерял 300 тыс человек
Или это тоже у вас за войну не считается? Так СХО мелкое
Специальная хреновая операция
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43035
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:41
Цитата:
А Жапония?
abaika95:
На финов напал и потерял 300 тыс человек
На финов напал и потерял 300 тыс человек
А Жапония?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:42
Цитата:
Да все знают почему ты уехал
Полиция не зря же у тебя компы описывала
Поэтому и не уехал в Россию
Оттуда выдали бы сразу)
Цитата:
Называется уголовное дело)
Цитата:
Пейте водку и не будет тоски
А то взяли моду
Тоскуют и выпендриваются из за океана)
maxsaf:
А что, если бы я уехал в Россию или на Украину, на численность украинцев в Казахстане в таком случае это никак не повлияло бы? Речь не о том, кто куда уехал, а о том, откуда уехали и почему.
А что, если бы я уехал в Россию или на Украину, на численность украинцев в Казахстане в таком случае это никак не повлияло бы? Речь не о том, кто куда уехал, а о том, откуда уехали и почему.
Да все знают почему ты уехал
Полиция не зря же у тебя компы описывала
Поэтому и не уехал в Россию
Оттуда выдали бы сразу)
Цитата:
maxsaf:
Но ИСКУССТВЕННО
Но ИСКУССТВЕННО
Называется уголовное дело)
Цитата:
maxsaf:
не знаю ни одного, прожившего несколько поколений, и уехавшего в итоге без причины. Про тоску уже пояснил выше.
не знаю ни одного, прожившего несколько поколений, и уехавшего в итоге без причины. Про тоску уже пояснил выше.
Пейте водку и не будет тоски
А то взяли моду
Тоскуют и выпендриваются из за океана)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:47
Цитата:
Забыл
Да Сталин в наглую нарушая договор напал на Японию по секретному сговору с США
Цитата:
Кто ему завидует?
Переехал в деревню
Природа как в Сибири
Вокруг англичане которые относятся к нему как к 4 сорту, им индусы ближе даже и ирландцы а он на правах француза
Говори что хочешь всем пофиг на твой язык) Цитата:
Удивительные перлы
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?
В итоге за 30 лет казахское население просто выросло демографически а русские нет (даже в России русские вымирают и уезжают) это мимо тебя как-то прошло да индеец? Ты кстати из какого в Канаде племени считаешься? Чероки или ирокез?)/
111:
А Жапония?
А Жапония?
Забыл
Да Сталин в наглую нарушая договор напал на Японию по секретному сговору с США
Цитата:
Гога:
вам просто завидуют , что у вас все хорошо .
вам просто завидуют , что у вас все хорошо .
Кто ему завидует?
Переехал в деревню
Природа как в Сибири
Вокруг англичане которые относятся к нему как к 4 сорту, им индусы ближе даже и ирландцы а он на правах француза
Говори что хочешь всем пофиг на твой язык) Цитата:
maxsaf:
вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.
вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.
Удивительные перлы
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?
В итоге за 30 лет казахское население просто выросло демографически а русские нет (даже в России русские вымирают и уезжают) это мимо тебя как-то прошло да индеец? Ты кстати из какого в Канаде племени считаешься? Чероки или ирокез?)/
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:51
Цитата:
Никто никого не держит же
Не нравится гоу Хоум
Про соженние магазина враки
Писалось о том что просто рейтинг обвалят если человек считает что он вправе отказывать в обслуживании на гос языке
Культура отмены ваше же ноу-хау западное
maxsaf:
В ответ конечно сыпались косвенные угрозы сжечь его магазин, от Абайки. А это сильно уменьшает желание откровенничать.
В ответ конечно сыпались косвенные угрозы сжечь его магазин, от Абайки. А это сильно уменьшает желание откровенничать.
Никто никого не держит же
Не нравится гоу Хоум
Про соженние магазина враки
Писалось о том что просто рейтинг обвалят если человек считает что он вправе отказывать в обслуживании на гос языке
Культура отмены ваше же ноу-хау западное
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:54
Цитата:
А добринцов вкурсе что его уже канадцы выгнали из страны? Цитата:
Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском
Будет приспосабливаться
Прямая журналистская обязанность
maxsaf:
Добринцов - в процессе.
Добринцов - в процессе.
А добринцов вкурсе что его уже канадцы выгнали из страны? Цитата:
maxsaf:
Повезло человеку работать там, где казахский язык с него вообще не требуют. Чудо прям какое то
Повезло человеку работать там, где казахский язык с него вообще не требуют. Чудо прям какое то
Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском
Будет приспосабливаться
Прямая журналистская обязанность
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать