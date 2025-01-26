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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51004
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:10
#45
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Цитата:
Гога:
Подавал на грин карту в США , но не прошел

Что то мешало остаться в КЗ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:13
#46
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Цитата:
ACROS:
Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.

Вот и я о том же. Условия изменились, оставаться было не вариант, и мне и многим другим. Рад, что мы поняли друг друга наконец то.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11535
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:15
#47
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Цитата:
maxsaf:
Что то мешало остаться в КЗ?

---Так сейчас в Краснодаре живу
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:17
#48
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Цитата:
ACROS:
Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам

Индейцы, а вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:18
#49
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Цитата:
Гога:
Так сейчас в Краснодаре живу

Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11535
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:23
#50
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Цитата:
maxsaf:
Повторю вопрос: что мешало остаться в Казахстане?

----Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу . А вам просто завидуют , что у вас все хорошо .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 23:34
#51
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Цитата:
Гога:
Лично мне ничего не мешало . Просто возраст , захотелось к теплу .

Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда) или там что-то вам мешало все таки? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11535
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 00:09
#52
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Цитата:
maxsaf:
Так на юге Казахстана теплее)) переехали бы туда

---Здесь вчера было +12 , а в Шымкенте - около нуля , да и до моря далековато :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26231
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 00:40
#53
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Цитата:
ACROS:
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.

Ладно, спрошу: господин Говоров, если к вам обратятся на казахском языке, вы сможете дать ответ на языке обращения? 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:39
#54
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Цитата:
Эл-починно:
А как же Сирия?

Что сирия? Трамп сократил там контингент войск котрый ввел Обама
Цитата:
Эл-починно:
Вот про Сталина уточните плиз, какую именно войну он затеял, коварный такой

На финов напал и потерял 300 тыс человек
Или это тоже у вас за войну не считается? Так СХО мелкое
Специальная хреновая операция
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:41
#55
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Цитата:
abaika95:
На финов напал и потерял 300 тыс человек

А Жапония?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:42
#56
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Цитата:
maxsaf:
А что, если бы я уехал в Россию или на Украину, на численность украинцев в Казахстане в таком случае это никак не повлияло бы? Речь не о том, кто куда уехал, а о том, откуда уехали и почему.

Да все знают почему ты уехал
Полиция не зря же у тебя компы описывала
Поэтому и не уехал в Россию
Оттуда выдали бы сразу)
Цитата:
maxsaf:
Но ИСКУССТВЕННО

Называется уголовное дело)
Цитата:
maxsaf:
не знаю ни одного, прожившего несколько поколений, и уехавшего в итоге без причины. Про тоску уже пояснил выше.

Пейте водку и не будет тоски
А то взяли моду
Тоскуют и выпендриваются из за океана)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:47
#57
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Цитата:
111:
А Жапония?

Забыл
Да Сталин в наглую нарушая договор напал на Японию по секретному сговору с США
Цитата:
Гога:
вам просто завидуют , что у вас все хорошо .

Кто ему завидует?
Переехал в деревню
Природа как в Сибири
Вокруг англичане которые относятся к нему как к 4 сорту, им индусы ближе даже и ирландцы а он на правах француза
Говори что хочешь всем пофиг на твой язык) Цитата:
maxsaf:
вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.

Удивительные перлы
А то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь? :lol:
В итоге за 30 лет казахское население просто выросло демографически а русские нет (даже в России русские вымирают и уезжают) это мимо тебя как-то прошло да индеец? Ты кстати из какого в Канаде племени считаешься? Чероки или ирокез?)/
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:51
#58
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Цитата:
maxsaf:
В ответ конечно сыпались косвенные угрозы сжечь его магазин, от Абайки. А это сильно уменьшает желание откровенничать.

Никто никого не держит же
Не нравится гоу Хоум
Про соженние магазина враки
Писалось о том что просто рейтинг обвалят если человек считает что он вправе отказывать в обслуживании на гос языке
Культура отмены ваше же ноу-хау западное
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17461
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 27.01.25 - 01:54
#59
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Цитата:
maxsaf:
Добринцов - в процессе.

А добринцов вкурсе что его уже канадцы выгнали из страны? Цитата:
maxsaf:
Повезло человеку работать там, где казахский язык с него вообще не требуют. Чудо прям какое то

Ну думаю сталкивается уже с тем что не везде ему могут ответить на русском
Будет приспосабливаться
Прямая журналистская обязанность
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