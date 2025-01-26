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111:

А Жапония?

Гога:

вам просто завидуют , что у вас все хорошо .

maxsaf:

вы знали, что когда государственным языком в Казахстане стал казахский язык, большинство жителей Казахстана говорило на русском языке? Вот такой вот демократический парадокс.

Цитата:ЗабылДа Сталин в наглую нарушая договор напал на Японию по секретному сговору с СШАЦитата:Кто ему завидует?Переехал в деревнюПрирода как в СибириВокруг англичане которые относятся к нему как к 4 сорту, им индусы ближе даже и ирландцы а он на правах французаГовори что хочешь всем пофиг на твой язык) Цитата:Удивительные перлыА то что казахи говорили и на русском и на казахском а русские только на русском это ты не учитываешь?В итоге за 30 лет казахское население просто выросло демографически а русские нет (даже в России русские вымирают и уезжают) это мимо тебя как-то прошло да индеец? Ты кстати из какого в Канаде племени считаешься? Чероки или ирокез?)/