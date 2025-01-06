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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.01.25 - 13:46
#8926
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Фото от Сабы. Парковка в новом мкр Кунай. [url=https://postimg.cc/s1fwW66j][/urlurl]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:10
#8927
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ВЕРУЮ!

Верую в любовь — это все, что есть.
Нет пределов, затрат — не счесть
Войны плодят деньги, рак в отце
Спит, змеей свернулся, и я меняюсь в лице.
Церкви и тираны, СМИ, политиканы
Рано иль поздно в прошлое канут,
Но не любовь!
Верую в любовь!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15973
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 15:27
#8928
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Цитата:
таноми52:
Сумасшедшая Чепикк уже месяц как рвёт весь интернет со своими песнями. Ну неплохо у неё получается




[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:27]

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 15:29]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4171
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.25 - 17:17
#8929
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Vit:

Понравилась песня!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:27
#8930
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Завтра похороны.
Я что то не могу понять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:29
#8931
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Задал вопрос, ответят или нет..
Блин, так пистец как это все плохо, но это для меня, для него может это хорошо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:31
#8932
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Может там в Германии законы такие..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43035
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.01.25 - 01:37
#8933
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Может что то напутали, не понимаю
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