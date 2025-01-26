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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 20:59
#1576
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Цитата:
Kairat stayer:

:-) Смешно и глупо смотрится и слушается.
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа.
Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:11
#1577
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Цитата:
Skeptic:
Экономику России ещё некто Обама "в клочья" порвал.
Что-то долго эти рассуждатели её рвут...


Экономика и промышленность якобы нерушимого СССР по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США. Действительно СССР сверхдержавой был, признаваемой миром. Про ВВП на днях речь вели. Уже более тридцати лет прошло как советы разрушились, до сих пор не могут добить заводы и фабрики построенные ими. А Россия послабее будет советов, как говорится, будем наблюдать за развитием событий. Может действительно, как вы ура-патриоты и сказочники говорят, возродятся из пепла и покажут кузькину мать проклятым и коварным для вас США и Западу! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:36
#1578
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Цитата:
Skeptic:
Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа. Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.


Можно Д.Трампа обзывать клоуном, шоуменом и.т.д. Однако он, в настоящее время президент сверхдержавы, страны с самой лучшими экономикой и промышленностью. Вперёд Д.Трамп! :-P :-P :-P.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:43
#1579
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Трамп приостановил любую помощь на три месяца. А кому помогала Америка? Наверное большая часть все таки шла Украине. Так же Трамп захотел разобраться с затянувшимся конфликтом за 100 дней. Это тоже 3 месяца с хвостиком. Совпадение?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1269
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 21:57
#1580
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Цитата:
Skeptic:
закончится по достижении её задач.

"...А на следующий день на кладбище принесли то, что осталось от нашего кавалериста, который из пушки пострелял. Нашли не всё, но бо́льшую часть нашли." "По По" Е.Гришковец
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:02
#1581
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Цитата:
maxsaf:
А кому помогала Америка


Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:07]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:05
#1582
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Цитата:
maxsaf:
большая часть все таки шла Украине.


За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:24
#1583
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Skeptic:



Насчёт порвать Россию- вопрос- там мощная экономика и много чего в земле лежит. Народ там трудолюбивый, но не везёт в последнее время, впрочем как и нам, на руководителей: пьяница Ельцын; Путин вроде так хорошо делал, но эта войнушка отбросила Россию на лет двадцать назад- снова преклонила колени Россия. Это его СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ошибка - наверное зря он послушался ОЛЕНЕВОДА.
Если с Трампом не договоряться- то труба ей и по касательной нас обязательно зацепит.
Сибирь и Дальний Восток - не освоены, если клювом не будут щёлкать, китайцы сто пудов ЗАБЕРУТ уже через десяток лет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:34
#1584
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Цитата:
ACROS:

:lol: :lol: :lol:
Ну, с десяток лет я ещё поживу.
Дабы посмеяться над мечтающими увидеть уничтоженную Россию, а с ней и Казахстан.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:37
#1585
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Цитата:
ACROS:
Конкретно:- вашей ДЕВОЧКЕ- 100 000 000 000$- ежегодно, не так ли ?

Без понятия, я ни копейки не видел. Более того, я плачу конские налоги.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:39
#1586
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Цитата:
ACROS:
За 3 года войны, США предоставили вашим сородичам и соплеменникам военную помощь на 200 000 000 000$, то есть ежегодно примерно по 65 000 000 000$, почти в ДВА раза меньше чем вам и вашим индейцам.

С Канады США имеет нефть, лес, полезные ископаемые. А с Украины что?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 22:43
#1587
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Цитата:
ACROS:
ежегодно, не так ли ?

Канада сможет переждать эти три месяца, подумаешь, деньги придут с опозданием. А вот для Украины это будет критическая ситуация, тем более что сразу после этого за стол переговоров надо будет садиться.
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