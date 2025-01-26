Отправлено: - 21:36

Skeptic:

Ещё глупее делать выводы в процессе дела. Там паче - со сылкой на сшанского клоуна Трампа. Выводы будет делать Россия после того, как СВО закончится по достижении её задач.

Цитата:Можно Д.Трампа обзывать клоуном, шоуменом и.т.д. Однако он, в настоящее время президент сверхдержавы, страны с самой лучшими экономикой и промышленностью. Вперёд Д.Трамп!