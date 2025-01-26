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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51003
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:22
#30
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Цитата:
saba:
невыносимые условия коснулись только Вас

У серого волка список претензий никогда не заканчивался. Не знаю, наверное Абайка подослал к нему кого-то, чтобы там в Дубне ему ноги сломали, раз постоянно хвастается, что сам лично серого волка победил :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6506
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:27
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Даже н е в состоянии свои мысли выразить, цитация цитаций.



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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6860
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:37
#32
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Цитата:
maxsaf:
Абайка подослал к нему

Вот он кто идейный вдохновитель страшных, кусачих ценников! Наверное выращивает их в американской биолаборатории под Балхашом, а потом науськивает! Просто зверь какой то!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:44
#33
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Цитата:
ACROS:
НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками

Звучит как цитата императрицы Анны Иоановны о подданстве и присоединении трёх жузов. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26220
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:45
#34
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Цитата:
saba:
Вот он кто идейный вдохновитель

У него другая задача - разобраться с оставшимися недовольными ))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1269
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:36
#35
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Цитата:
Казалось бы, что проще определения патриота?

Чему там казаться? У "патриота" на самом деле простейшее определение...раньше диагноз такой был, медицинский. А потом он видите ли "...вышел за рамки медицины и стал носить социальный оттенок"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7358
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:54
#36
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Цитата:
maxsaf:
совершенно несправедливое отношение к русскому языку и его статус,


Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам- мы то знаем как тут относятся к русскому языку и какой его тут РЕАЛЬНЫЙ статус и роль.

Цитата:
maxsaf:
если бы я уехал в Россию или на Украину


Откровенно: - почему всё таки не УЕХАЛИ Россия и Украина ????
Там такой же хлеб, как и в Казахстане:хрен-редьки не слаще.
Россия и Украина- такие же ОТСТАЛЫЕ страны как и Казахстан.


Цитата:
maxsaf:
уехавшего в итоге без причины.


Причина ОДНА: - это не ваша Родина и морально вы ей ничего не обязаны, ну и естественно и в первую очередь: - сладкий кусок хлеба.

Цитата:
maxsaf:
Добринцов - в процессе.


Давайте спросим у него. Что гадать.


Цитата:
maxsaf:
где казахский язык с него вообще не требуют.


Кто то с него это требовал??
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.
Цитата:
maxsaf:
серого волка победил


Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7358
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:59
#37
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Цитата:
maxsaf:
о подданстве и присоединении трёх жузов.


И это было - кто же ОТРИЦАЕТ, но по крайней мере- вошли со своей территорией остались на своей территорий и ушли со своей территорией.
И тем не менее, тему не меняйте: - ВЫ сами пришли и НИКТО вас не выгонял- казанскую сироту не надо строить- вы сами УШЛИ- за коврижками.

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:11]
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