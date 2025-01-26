Отправлено: - 21:54

maxsaf:

совершенно несправедливое отношение к русскому языку и его статус,

maxsaf:

если бы я уехал в Россию или на Украину

maxsaf:

уехавшего в итоге без причины.

maxsaf:

Добринцов - в процессе.

maxsaf:

где казахский язык с него вообще не требуют.

maxsaf:

серого волка победил

Цитата:Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам- мы то знаем как тут относятся к русскому языку и какой его тут РЕАЛЬНЫЙ статус и роль.Цитата:Откровенно: - почему всё таки не УЕХАЛИ Россия и Украина ????Там такой же хлеб, как и в Казахстане:хрен-редьки не слаще.Россия и Украина- такие же ОТСТАЛЫЕ страны как и Казахстан.Цитата:Причина ОДНА: - это не ваша Родина и морально вы ей ничего не обязаны, ну и естественно и в первую очередь: - сладкий кусок хлеба.Цитата:Давайте спросим у него. Что гадать.Цитата:Кто то с него это требовал??Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.Цитата:Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.