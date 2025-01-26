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Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51003
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:22
Цитата:
У серого волка список претензий никогда не заканчивался. Не знаю, наверное Абайка подослал к нему кого-то, чтобы там в Дубне ему ноги сломали, раз постоянно хвастается, что сам лично серого волка победил
saba:
невыносимые условия коснулись только Вас
невыносимые условия коснулись только Вас
У серого волка список претензий никогда не заканчивался. Не знаю, наверное Абайка подослал к нему кого-то, чтобы там в Дубне ему ноги сломали, раз постоянно хвастается, что сам лично серого волка победил
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6506
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:27
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6860
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:37
Цитата:
Вот он кто идейный вдохновитель страшных, кусачих ценников! Наверное выращивает их в американской биолаборатории под Балхашом, а потом науськивает! Просто зверь какой то!
maxsaf:
Абайка подослал к нему
Абайка подослал к нему
Вот он кто идейный вдохновитель страшных, кусачих ценников! Наверное выращивает их в американской биолаборатории под Балхашом, а потом науськивает! Просто зверь какой то!
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:44
Цитата:
Звучит как цитата императрицы Анны Иоановны о подданстве и присоединении трёх жузов.
ACROS:
НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками
НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками
Звучит как цитата императрицы Анны Иоановны о подданстве и присоединении трёх жузов.
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 20:45
Цитата:
У него другая задача - разобраться с оставшимися недовольными ))
saba:
Вот он кто идейный вдохновитель
Вот он кто идейный вдохновитель
У него другая задача - разобраться с оставшимися недовольными ))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1269
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:36
Цитата:
Чему там казаться? У "патриота" на самом деле простейшее определение...раньше диагноз такой был, медицинский. А потом он видите ли "...вышел за рамки медицины и стал носить социальный оттенок"
Казалось бы, что проще определения патриота?
Чему там казаться? У "патриота" на самом деле простейшее определение...раньше диагноз такой был, медицинский. А потом он видите ли "...вышел за рамки медицины и стал носить социальный оттенок"
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7358
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:54
Цитата:
Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам- мы то знаем как тут относятся к русскому языку и какой его тут РЕАЛЬНЫЙ статус и роль.
Цитата:
Откровенно: - почему всё таки не УЕХАЛИ Россия и Украина ????
Там такой же хлеб, как и в Казахстане:хрен-редьки не слаще.
Россия и Украина- такие же ОТСТАЛЫЕ страны как и Казахстан.
Цитата:
Причина ОДНА: - это не ваша Родина и морально вы ей ничего не обязаны, ну и естественно и в первую очередь: - сладкий кусок хлеба.
Цитата:
Давайте спросим у него. Что гадать.
Цитата:
Кто то с него это требовал??
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.
Цитата:
Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.
maxsaf:
совершенно несправедливое отношение к русскому языку и его статус,
совершенно несправедливое отношение к русскому языку и его статус,
Херня это, начинает НАДОЕДАТЬ - рассказывайте эти сказки индейцам- мы то знаем как тут относятся к русскому языку и какой его тут РЕАЛЬНЫЙ статус и роль.
Цитата:
maxsaf:
если бы я уехал в Россию или на Украину
если бы я уехал в Россию или на Украину
Откровенно: - почему всё таки не УЕХАЛИ Россия и Украина ????
Там такой же хлеб, как и в Казахстане:хрен-редьки не слаще.
Россия и Украина- такие же ОТСТАЛЫЕ страны как и Казахстан.
Цитата:
maxsaf:
уехавшего в итоге без причины.
уехавшего в итоге без причины.
Причина ОДНА: - это не ваша Родина и морально вы ей ничего не обязаны, ну и естественно и в первую очередь: - сладкий кусок хлеба.
Цитата:
maxsaf:
Добринцов - в процессе.
Добринцов - в процессе.
Давайте спросим у него. Что гадать.
Цитата:
maxsaf:
где казахский язык с него вообще не требуют.
где казахский язык с него вообще не требуют.
Кто то с него это требовал??
Если он обращается к кому то, то и ответ на языке обращения.- спросите у него- всё демократично.
Цитата:
maxsaf:
серого волка победил
серого волка победил
Тут уже НЕ ТЕ условия - ловить ему тут НЕЧЕГО.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7358
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 21:59
Цитата:
И это было - кто же ОТРИЦАЕТ, но по крайней мере- вошли со своей территорией остались на своей территорий и ушли со своей территорией.
И тем не менее, тему не меняйте: - ВЫ сами пришли и НИКТО вас не выгонял- казанскую сироту не надо строить- вы сами УШЛИ- за коврижками.
[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:11]
maxsaf:
о подданстве и присоединении трёх жузов.
о подданстве и присоединении трёх жузов.
И это было - кто же ОТРИЦАЕТ, но по крайней мере- вошли со своей территорией остались на своей территорий и ушли со своей территорией.
И тем не менее, тему не меняйте: - ВЫ сами пришли и НИКТО вас не выгонял- казанскую сироту не надо строить- вы сами УШЛИ- за коврижками.
[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 23:11]
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