Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего. Читать новость
Международная коалиция в борьбе с ИГИЛ сыграла ключевую роль в уничтожении террористической группировки, как в Ираке, так и Сирии. Коалиция была сформирована в сентябре 2014 года по инициативе США, страны Запада - Великобритания, Франция и другие, а также арабские и региональные союзники Турция, Саудовская Аравия, Иордания и.т.д. Ещё при Б.Обаме по позициям Игил наносились авиаудары. В течение нескольких лет силы коалиций проводили активные авиационные операции, направленные на уничтожение ИГИЛ: командные центры, склады оружия, нефтяные объекты, маршруты движения и.т.д.
Эл-починно: Борьба с ИГЛ при Обаме почему то не вело военных действий в Сирии. Ну да им тогда не до Сирии было. С Ираком сначала разобраться нужно было.ПС- 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс
Даже в вездесущей Вике отмечено: Началась 22 сентября 2014 года нанесением авиаударов по объектам на сирийской территории в рамках военной операции против «Исламского государства»; координацию авиаударов осуществляло Центральное командование Вооружённых сил США. Помимо нанесения авиаударов по джихадистским формированиям, американцы помогли курдам на севере Сирии создать боеспособные формирования, которые провели наступление на территории, подконтрольные «Исламскому государству», и одержали над ним победу. Американское командование также не скрывало, что одна из целей присутствия американских войск в Сирии — противовес иранскому влиянию, «Хезболле», проиранским шиитским группировкам, поддерживающим правительство Сирийской Арабской Республики...
Хосподи, что с людями творится? Если у них Трамп - святой?! Слов больше нет, без комментариев. Даже если это и сарказм был. ПС - у других святая википедия. Даже н е в состоянии свои мысли выразить, цитация цитаций.
Трамп то просто бизнесмен, но должность такая, что она подразумевает и принадлежность к патриотизму. Ну мексикашек и остальных мигрантов, не зря же военными самолетами вывозит и сбрасывает на Мексику и на Гондурас, это именно патриотизм и любовь к своей стране. Да и старушке Ойропе втык дает за раскиздяйство и Шольца называет человеческими отходами или как там, болваном. А кто это сделает как не истинный патриот Америки?
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