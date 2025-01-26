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[Исправлено: Kairat stayer, 26.01.2025 - 20:29]

Эл-починно: Борьба с ИГЛ при Обаме почему то не вело военных действий в Сирии. Ну да им тогда не до Сирии было. С Ираком сначала разобраться нужно было.ПС- 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции ХомсДаже в вездесущей Вике отмечено: Началась 22 сентября 2014 года нанесением авиаударов по объектам на сирийской территории в рамках военной операции против «Исламского государства»; координацию авиаударов осуществляло Центральное командование Вооружённых сил США. Помимо нанесения авиаударов по джихадистским формированиям, американцы помогли курдам на севере Сирии создать боеспособные формирования, которые провели наступление на территории, подконтрольные «Исламскому государству», и одержали над ним победу. Американское командование также не скрывало, что одна из целей присутствия американских войск в Сирии — противовес иранскому влиянию, «Хезболле», проиранским шиитским группировкам, поддерживающим правительство Сирийской Арабской Республики...Там же про коалицию из 60 стран отмеченоПодробнее здесь: