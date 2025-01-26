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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51003
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
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Казалось бы, что проще определения патриота? Но вот один тех, у кого достойно развита речь, да и видно, что думающий, говорит для примера: «Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии». Есть и другие, кто рассуждает так же, правда, добавляя, что другим-то народам было плохо. А так бы все ничего.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26206
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 09:52
#1
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Цитата:
Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?


Просто цитата из Википедии, все имена вымышлены, совпадения случайны:

Цитата:
Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс), уйгур — на 6 % (на 13 тыс).

Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).

тыц



Если это другое, то я заранее извиняюсь...

[Исправлено: maxsaf, 26.01.2025 - 10:54]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7353
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 11:37
#2
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Цитата:
maxsaf:
другое,


Другое, другое- извинения приняты: - во первых это ЕСТЕСТВЕННАЯ миграция народов и народностей, скажем так ТОСКА на генном уровне по исторической родине, усугубленная падением и развалом одной из величайших империи мира - СССР.

Никто и НИКОГО не выгонял.

Во вторых: - Цитата:
maxsaf:
хорошо тому народу, «


НИКТО и НИКОГО сюда НЕ ЗВАЛ и тем более насильно за руку НЕ ТЯНУЛ.: - ВСЕ пришли САМИ своими ножками: - русские в надежде завоевать всё больше земли, распахать их и сделать житницей столыпинских переселенцев и заодно прорубить тропы в Индию и прочие богатые восточные страны; кавказцы и немцы - в результате Сталинской политики управления малыми народностями; украинцы, беларуссы и прочие - в результате Хрущёвской политики освоения целинных и залежных земель сибирского Урала и Северного Казахстана и освоения промышленных объектов индустриального Казахстана.

Помогли: - распахали, засеяли, убрали, освоили, разведали, пробурили, построили, перегнали, полетели, обучили, научили, приобщили - и ВСЁ миссия была почти выполнена и за это премного благодарны, и тут как раз ваш через чур болтливый Горбачёв с вашим вечно пьяным Ельциным затеяли - перестройку вкупе, естественно под диктовку США, с развалом СССР( Боже, храни Америку).

Как всё удачно сложилось для мирового господства США и западного мира.

Стали ли от этого хорошо народам СССР - вопрос ?

Так что: - НИКТО и НИКОГО с автоматом - НЕ ВЫГОНЯЛ.
Рваное одеяло не пытайтесь натянуть на народ Казахстана.

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 12:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7353
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 11:53
#3
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Цитата://...Гитлер был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику Германии».//

А, что не так то ???

Давайте по другому: " ..."" Путин был патриотом. Он повел за собой народ. Думал о своем народе. Поднял экономику России». Единственное отличие: - "...с колени Путин поднял Россию...", а Германия очевидно - "...на боку была..."


Добавим что и при Путине было плохо другим народам, например: грузинам и украинцам. И ведь то же: - НЕ САМИ выдумали, а в Интернете, как утверждает товарищ Бондаренко, встретили ПОДОБНОЕ.

Бог с ними с этими Путинами, Гитлерами и прочими: - вопрос к Бондаренко: - считает ли он в разрезе своей статьи - патриотом своей страны Назарбаева ?????

Цитата://одна из причин - в нашем образовании.//

КТО же и ЧТО тогда мешает ВАМ преподовать так как надо, в соответствии с устоями и принципами морального кодекса строителя нового Казахстана, сеять так сказать: вечное, доброе, разумное ???

Кого вы тут вините ? Вы же сами оттуда - из среды ВОСПИТАТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ.

На кого вы хотите спихнуть ваши ОШИБКИ ???

[Исправлено: ACROS, 26.01.2025 - 13:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 12:41
#4
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Цитата:
Гитлер был патриотом


Гитлер воевал в первой мировой войне в 20 с чем то лет, за Германию, разве он не был патриотом?
Раньше же ведь войны были не за деньги и миллионы Путин не платил за то, чтобы патриоты шли и убивали другие народы.
Что то с тов. Бондаренко совсем уж плохо стало..
А кто воевал за Германию тогда?
Кучка отбросов?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17455
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 15:24
#5
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Цитата:
maxsaf:
Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс), уйгур — на 6 % (на 13 тыс). Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).

Пишет украинец уеховший из Казахстана в Канаду и удивленный чё численность украинцев в Казахстане сократилась
Чеж в Украину не поехал или на край в Россию любимую? Там тоже численность народов сокращается почему-то))
Нет потянуло к англичанам

Цитата:
Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других? 


Наполеон был патриотом Франции? Конечно был
До сих пор французы его обожают и поклоняются его могиле
А чем Наполеон отличается от Гитлера? Ну только конц лагеря не делал и народы не геноцидил (хотя испанцы могут с этим поспорить) а в целом Наполеон, Александр македонский, Сталин, русские цари , европейские короли какой нибудь Линдон Джонсон и Никсон вполне себе такие же Гитлеры
Пытались сделать своему народу хорошо в ущерб соседям
И получалось часто что и свой народ в итоге страдал
Чистые помыслы патриотизма не означают кристальную чистость реализации
Или проще
Хорошая идея разбилась об тупизну реализаторов
Что теперь если Гитлер был патриотом Германии и нацистом всем надо отказаться от патриотизма?
И усики теперь не носить и по немецки не говорить может? Так же Гитлер делал)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3905
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 16:53
#6
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Цитата:
abaika95:
а в целом Наполеон, Александр македонский, Сталин, русские цари , европейские короли какой нибудь Линдон Джонсон и Никсон вполне себе такие же Гитлеры Пытались сделать своему народу хорошо в ущерб соседям

Не совсем понятно, при чём тут Сталин, но вот Трампа забыли, это точно!? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17455
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 17:05
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Не совсем понятно, при чём тут Сталин, но вот Трампа забыли, это точно

Трамп пока не может в этом ряду быть потомучто не начал ни одной войны
Сталин же начинал дабы показать народу и миру какая сильная красная армия
И как всегда идея разбилась об тупизну реализации
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3905
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:00
#8
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Цитата:
abaika95:
Трамп пока не может в этом ряду быть потомучто не начал ни одной войны

А как же Сирия? Вот про Сталина уточните плиз, какую именно войну он затеял, коварный такой. :lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
637
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:04
#9
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Патриот, это человек, который сделал и продолжает делать добрые дела для других, проживая, трудясь, в стране, где родились его предки, и он сам, стараясь не навредить своими действиями (бездействиями) своей стране, требуя такого же отношения от других членов общества, уважая при этом представителей других народов, народностей, национальностей! Если нет, то это маргинал, диктующий свои правила, ради своих амбиций, от которых пострадает сам!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7353
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:10
#10
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Цитата:
абике:
от которых пострадает сам!


Вы про кого имеете ввиду: - Назарбаева, что ли ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6502
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:41
#11
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Цитата:
Эл-починно:
А как же Сирия?


Д. Трамп не начинал войну в Сирии, там во время первого срока правления Трампа (2017–2021 гг.) США продолжили военную операцию против террористической организации ИГИЛ (Исламское государство, их деятельность запрещена в США, России и.т.д.), которая началась ещё при администрации Б.Обамы. Это решение было продолжено с целью не дать ИГИЛ или другим террористическим группировкам захватить нефтяные месторождения и другие ресурсы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3905
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:53
#12
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Цитата:
Kairat stayer:
Д. Трамп не начинал войну в Сирии

Стесняюсь спросить, а кто тогда? Он с января 2017- года президент. Борьба с ИГЛ при Обаме почему то не вело военных действий в Сирии. Ну да им тогда не до Сирии было. С Ираком сначала разобраться нужно было.
ПС- 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс

[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 19:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6502
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 18:59
#13
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В Сирии курды были одними из самых эффективных сил борющихся с ИГИЛ, поскольку у них была хорошая организация, опыт и желание защитить землю, где они проживают. В рамках борьбы с ИГИЛ США предоставляли курдам оружие, обучали их, обеспечивалась авиационная поддержка и снабжали развед. данными. В свою очередь, курды сыграли решающую роль в освобождении таких территорий, как Ракка , Эль-Хасека, сражались Айн-эль-Араб (Кобани) и.т.д.

В настоящее время, США продолжают поддерживать курдские силы в Сирии, в первую очередь Сирийские демократические силы и отряды народной самообороны. Турция воспринимает указанные курдские силы как противников, поскольку они имеют исторические связи с Рабочей партией Курдистана (РПК).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6502
Юрий БОНДАРЕНКО: Кого называть патриотом?
Отправлено: 26.01.25 - 19:04
#14
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Цитата:
Эл-починно:
Стесняюсь спросить, а кто тогда?


Вы в этих вопросах профан :lol: :lol: :lol: .

При Б.Обаме, ИГИЛ быстро расширило свое влияние в Ираке и Сирии, захватив значительные территории, включая такие города, как Ракка, Мосул и.т.д. Б. Обама принял решение начать воздушные удары по позициям ИГИЛ в Ираке, а также оказать военную и гуманитарную помощь силам, борющимся с террористами в Сирии. В ответ на растущую силу США сформировали международную коалицию, в которую вошли более 60 стран, включая страны Запада и Азии.
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