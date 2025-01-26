Отправлено: - 15:24

maxsaf:

Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс), уйгур — на 6 % (на 13 тыс). Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).

Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?

Цитата:Пишет украинец уеховший из Казахстана в Канаду и удивленный чё численность украинцев в Казахстане сократиласьЧеж в Украину не поехал или на край в Россию любимую? Там тоже численность народов сокращается почему-то))Нет потянуло к англичанамЦитата:Наполеон был патриотом Франции? Конечно былДо сих пор французы его обожают и поклоняются его могилеА чем Наполеон отличается от Гитлера? Ну только конц лагеря не делал и народы не геноцидил (хотя испанцы могут с этим поспорить) а в целом Наполеон, Александр македонский, Сталин, русские цари , европейские короли какой нибудь Линдон Джонсон и Никсон вполне себе такие же ГитлерыПытались сделать своему народу хорошо в ущерб соседямИ получалось часто что и свой народ в итоге страдалЧистые помыслы патриотизма не означают кристальную чистость реализацииИли прощеХорошая идея разбилась об тупизну реализаторовЧто теперь если Гитлер был патриотом Германии и нацистом всем надо отказаться от патриотизма?И усики теперь не носить и по немецки не говорить может? Так же Гитлер делал)))