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Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51003
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 18:00
Жителю Северо-Казахстанской области после отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, но тема вышла уже далеко за пределы одной области, охватив весь Казахстан. Вслед за недовольством водителей в сети распространились мемы и шутки на эту тему, захватив почти все информпространство соцсетей.
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Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 22:59
Цитата:
То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!
ПС - Я только тебе и по секрету расскажу одну сказку. Живёт чел высоко и получает 100 батареек на халаву, потому, что всем домом жильцы на эти сто батареек скидываются. Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя платят они туже сумму, что и чел высоко живущий!!!
Так понятно?
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:04]
111:
А я вам про что талдычу?
А я вам про что талдычу?
То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!
ПС - Я только тебе и по секрету расскажу одну сказку. Живёт чел высоко и получает 100 батареек на халаву, потому, что всем домом жильцы на эти сто батареек скидываются. Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя платят они туже сумму, что и чел высоко живущий!!!
Так понятно?
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:04]
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:06
Цитата:
Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей.
Каким образом?
Специально остужаю ее в независимом байпасе что ли?
Эл-починно:
То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!
То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!
Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей.
Каким образом?
Специально остужаю ее в независимом байпасе что ли?
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:08
Цитата:
На какую халаву?
Он так же исправно платит за отопление, которое само остужается к низу
Физику учил?
Эл-починно:
чел высоко и получает 100 батареек на халаву,
чел высоко и получает 100 батареек на халаву,
На какую халаву?
Он так же исправно платит за отопление, которое само остужается к низу
Физику учил?
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:09
Цитата:
У меня всё. Я так не могу.
ПС - Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие. Создают законы и управляют страной, то удивляться нечему.
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:14]
111:
Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей. Каким образом?
Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей. Каким образом?
У меня всё. Я так не могу.
ПС - Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие. Создают законы и управляют страной, то удивляться нечему.
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:14]
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 26.01.25 - 13:24
Цитата:
Очень льстит это, но я то как раз знаю про что такое байпас и почему там ну невозможно украсиь горячую воду..
Эл-починно:
Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие.
Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие.
Очень льстит это, но я то как раз знаю про что такое байпас и почему там ну невозможно украсиь горячую воду..
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 26.01.25 - 13:33
Цитата:
Хм..
То есть окно как то берет и остужает общий байпас?
При том что у меня в квартире плюс 28?
Сейчас еще и в Рудный поеду и покажу как там сделано на прямую без байпасов
[Исправлено: 111, 26.01.2025 - 14:35]
Эл-починно:
Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя
Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя
Хм..
То есть окно как то берет и остужает общий байпас?
При том что у меня в квартире плюс 28?
Сейчас еще и в Рудный поеду и покажу как там сделано на прямую без байпасов
[Исправлено: 111, 26.01.2025 - 14:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 637
Re: Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут...
Отправлено: 26.01.25 - 18:30
От болтовни толку нет! В городах больших надо всех загонять в гаражи, платные парковки! Кто не определился со стоянкой, то того штрафовать или арестовать авто, И все! Чтобы авто и их владельцы рассосались, нужно срочно строить платные парковки вне кварталов, например в Костанае нет до сих пор нормальных платных парковок, отсюда и угар, копоть в квартиры идет! Ведь раньше никто не мог купить авто у гос-ва, потому что были санкции со стороны США и других капиталистических стран! Все что производилось использовались только внутри страны, иногда продавали в третьи бедные страны Востока, Африки, Южной Америки. Из-за санкций, нефть, бензин, солярку, газ некуда было девать, выливали в кюветы, мыли бензином, соляркой! Поэтому хотите все комфортно жить на этой земле, нужно всем либо платить за комфорт, либо терпеть как бог велел!
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