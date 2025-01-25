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≡ Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51003
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 18:00
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Жителю Северо-Казахстанской области после отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, но тема вышла уже далеко за пределы одной области, охватив весь Казахстан. Вслед за недовольством водителей в сети распространились мемы и шутки на эту тему, захватив почти все информпространство соцсетей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3905
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 22:59
#90
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Цитата:
111:
А я вам про что талдычу?

То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!

ПС - Я только тебе и по секрету расскажу одну сказку. Живёт чел высоко и получает 100 батареек на халаву, потому, что всем домом жильцы на эти сто батареек скидываются. Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя платят они туже сумму, что и чел высоко живущий!!!
Так понятно?

[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:06
#91
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Цитата:
Эл-починно:
То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!

Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей.
Каким образом?
Специально остужаю ее в независимом байпасе что ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:08
#92
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Цитата:
Эл-починно:
чел высоко и получает 100 батареек на халаву,

На какую халаву?
Он так же исправно платит за отопление, которое само остужается к низу
Физику учил?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3905
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 25.01.25 - 23:09
#93
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Цитата:
111:
Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей. Каким образом?

У меня всё. Я так не могу. :-)
ПС - Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие. Создают законы и управляют страной, то удивляться нечему. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2025 - 00:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 26.01.25 - 13:24
#94
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Цитата:
Эл-починно:
Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие.

Очень льстит это, но я то как раз знаю про что такое байпас и почему там ну невозможно украсиь горячую воду..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43027
Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут стал мемом января
Отправлено: 26.01.25 - 13:33
#95
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Цитата:
Эл-починно:
Вот только чел, высоко живущий уже половину из них в окно выкинул, остальные по этажам ниже разбрелись. И до нижних этажей 20-25-ть батареек всего достаётся или доходит. Хотя

Хм..
То есть окно как то берет и остужает общий байпас?
При том что у меня в квартире плюс 28?
Сейчас еще и в Рудный поеду и покажу как там сделано на прямую без байпасов

[Исправлено: 111, 26.01.2025 - 14:35]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
637
Re: Штраф отменили, но шутки остались: прогрев авто за 5 минут...
Отправлено: 26.01.25 - 18:30
#96
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От болтовни толку нет! В городах больших надо всех загонять в гаражи, платные парковки! Кто не определился со стоянкой, то того штрафовать или арестовать авто, И все! Чтобы авто и их владельцы рассосались, нужно срочно строить платные парковки вне кварталов, например в Костанае нет до сих пор нормальных платных парковок, отсюда и угар, копоть в квартиры идет! Ведь раньше никто не мог купить авто у гос-ва, потому что были санкции со стороны США и других капиталистических стран! Все что производилось использовались только внутри страны, иногда продавали в третьи бедные страны Востока, Африки, Южной Америки. Из-за санкций, нефть, бензин, солярку, газ некуда было девать, выливали в кюветы, мыли бензином, соляркой! Поэтому хотите все комфортно жить на этой земле, нужно всем либо платить за комфорт, либо терпеть как бог велел!
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