Отправлено: - 18:07

vofkakst:

Берегите этого депутата,

абике:

Молодец этот реальный депутат

Цитата://тех, кто считает,//Это понятно кто, - почти ВСЯ страна.Цитата://другие считают штрафы необходимым инструментом/Можно их фамилии, не считая министра экологии и бывшего зам.министра МВД- сколько же их РАТУЮЩИХ за ШТРАФСТАН.Цитата:///Даже появился эмоционально окрашенный неологизм «Штрафстан»,//Смелости не хватило сказать: "....даже в СТЕНАХ Мажилиса появился эмоционально окрашенный неологизм "ШТРАФСТАН"....Цитата:Цитата:Не стоит его и беречь и хвалить: - даже если этот уйдёт, придут другие, не менее разговорчивые - они то открывают рот исключительно по командОни же не сами стали депутатами- их НАЗНАЧИЛИ.