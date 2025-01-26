НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый «нарратив штрафоцентричности» опасен
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51003
Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый «нарратив штрафоцентричности» опасен
Отправлено: 26.01.25 - 15:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Несправедливые и несоразмерные штрафы не только не выполняют своей превентивной функции, но и подрывают доверие к системе, - уверен Аймагамбетов. - Когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
637
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 15:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец этот реальный депутат Парламента РК! Сказал прямо в глаз, а не в бровь! Нечего даже добавить и не убавить! Дал понять Правительству, что пора завязывать добычей штрафных денег в бюджет, который им же и растаскивается и раздается налево и направо, в виде субсидий, как страховые суммы, как будто дядя Сэм подарил им доллары за хорошее поведение!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17455
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 15:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё идёт к досрочной отставке и досрочным выборам приемника при котором резко все штрафы отменят

Делаем сейчас плохо чтобы при следующем всем показалось что начали жить хорошо
Малышовая стратегия для дет садовцев
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1116
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 15:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берегите этого депутата, пожалуйста...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7353
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 18:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://тех, кто считает,//

Это понятно кто, - почти ВСЯ страна.

Цитата://другие считают штрафы необходимым инструментом/

Можно их фамилии, не считая министра экологии и бывшего зам.министра МВД- сколько же их РАТУЮЩИХ за ШТРАФСТАН.

Цитата:///Даже появился эмоционально окрашенный неологизм «Штрафстан»,//

Смелости не хватило сказать: "....даже в СТЕНАХ Мажилиса появился эмоционально окрашенный неологизм "ШТРАФСТАН"....

Цитата:
vofkakst:
Берегите этого депутата,

Цитата:
абике:
Молодец этот реальный депутат


Не стоит его и беречь и хвалить: - даже если этот уйдёт, придут другие, не менее разговорчивые - они то открывают рот исключительно по команд
Они же не сами стали депутатами- их НАЗНАЧИЛИ.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6857
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 19:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Можно их фамилии,

Вам зачитать список правительства?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6857
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 19:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Берегите этого депутата,

Кажется,этот депутат не так давно был министром здравоохранения и членом правительства? Или я чего то напутал?
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7379
Re: Мажилисмен Асхат Аймагамбетов про «Штрафстан»: Новый...
Отправлено: 26.01.25 - 19:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Т-токе кто-то призывал молодых ребят собраться с битами у парламента и устроить массовое избиение народных слуг, а некая и очень злая апашка выясняла где проживает министр, который сел на уже прогретую машину и поехал,тем самым поддержал призыв про пять минут,кстати аргументы и намерения у апашка были очень даже весомыми
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: 111, Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS