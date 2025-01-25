Отправлено: - 23:06

Эл-починно:

То есть ты признаёшь, что расходуешь тепло не по назначению - прогревая улицу?!

Цитата:Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей.Каким образом?Специально остужаю ее в независимом байпасе что ли?