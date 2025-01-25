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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.01.25 - 23:43
Цитата:
Если бы ты знал хоть немного физику, то для тебя было бы очевидно, что кондёр и открытая форточка осушает воздух по одному и тому же принципу
111:
И не надо путать с кондером, который его осушает.
И не надо путать с кондером, который его осушает.
Если бы ты знал хоть немного физику, то для тебя было бы очевидно, что кондёр и открытая форточка осушает воздух по одному и тому же принципу
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:25
Цитата:
Конечно тебе отдых нужен. Я добавил в народные новости статью про обогрев улицы зимой. Если пройдёт одобрение - проснешься знаменитым. Снова
111:
Все, мне бан от моей, надо срочно искать фильм и с ней смотреть..
Все, мне бан от моей, надо срочно искать фильм и с ней смотреть..
Конечно тебе отдых нужен. Я добавил в народные новости статью про обогрев улицы зимой. Если пройдёт одобрение - проснешься знаменитым. Снова
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:52
Цитата:
Эл-починно: У меня всё. Я так не могу. ПС - Если во власти такие же люди, с завышеной самооценкой, но в реале ничего не знающие. Создают законы и управляют страной, то удивляться нечему.Надеюсь власти не такие, и займутся его вопросом вплотную, иначе соседи сами разберутся, кто им должен за тепло
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 00:56
Цитата:
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные
111: Было время в Рудном, когда топили плохо и всем байпасы обрубали сами сантехники, делали напрямую. Но на пятом этаже у меня это почти не сказывалось, хоть есть байпас, хоть нет, абсолютная жара
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 01:02
Цитата:
Соседи тебе сами всё объяснят
111: Нет, ты сказал что я как то ворую отопление у соседей. Каким образом?
Соседи тебе сами всё объяснят
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 03:28
Цитата:
Весь вечер на манеже? Заграница изучит наши проблемы по газетным статьям и нам во всём поможет? Гуртом легче батька бить? Эка вы с Элом накинулись ехидство так и прёт! Но до Noname вам далеко,в коктейле желчи и злобы не хватает
maxsaf:
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру
Весь вечер на манеже? Заграница изучит наши проблемы по газетным статьям и нам во всём поможет? Гуртом легче батька бить? Эка вы с Элом накинулись ехидство так и прёт! Но до Noname вам далеко,в коктейле желчи и злобы не хватает
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 04:28
Цитата:
Я так то максимально дружелюбный, а с вами ругаться вообще не хочется.
saba:
в коктейле желчи и злобы не хватает
в коктейле желчи и злобы не хватает
Я так то максимально дружелюбный, а с вами ругаться вообще не хочется.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6853
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:06
Цитата:
Так я про то же самое! Вроде собрались толпой Марика отпинать ,а злобы то нет, вот и пинки какие то вялые и пинать то уже не за что, вот и вся вспоминается столетние отходы и прошлогодний шлагбаум
maxsaf:
дружелюбный, а
дружелюбный, а
Так я про то же самое! Вроде собрались толпой Марика отпинать ,а злобы то нет, вот и пинки какие то вялые и пинать то уже не за что, вот и вся вспоминается столетние отходы и прошлогодний шлагбаум
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:38
Цитата:
Думаете, стоит пожестче? неожиданно ))
saba:
вот и пинки какие то вялые
вот и пинки какие то вялые
Думаете, стоит пожестче? неожиданно ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 09:39
Цитата:
Присутствия на форуме уже достаточно ))
saba:
пинать то уже не за что
пинать то уже не за что
Присутствия на форуме уже достаточно ))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 12:24
Цитата:
Они это сделают скопом, без заморачивания: - поднимут тариф и все дела.
А, там сами пусть разбираются: - экономить, краны, счётчики и прочее.
maxsaf:
Да и на остальные
Да и на остальные
Они это сделают скопом, без заморачивания: - поднимут тариф и все дела.
А, там сами пусть разбираются: - экономить, краны, счётчики и прочее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6497
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 12:30
Всем желаю мира, добра, радости, удачи, везения, хорошего дня и прекрасного настроения!
Чета ниже в видео, ура-патриот изначально в миру Кучеренко, ныне Калашников Максим приуныл. Но наши ура-патриоты, как доморощенные, так и из-за три девять земель, ближнего зарубежья и различные сказочники настроены по другому - якобы всё только начинается. Помнится на форуме был пользователь с ником Викториян, который наслушавшись пропаганды соседей, что Россия ещё серьёзно не начинала и воюет на пол силы, якобы на полшишечки. В общем в миру полушишечник Викториян.
М Калашников отмечает, что экономика России в плохом состоянии, обескровлена, мол по его подсчётам на войну потрачено 1 триллион 200 миллиардов долларов и ещё необходимы средства на восстановление новых регионов. С его слов якобы нужно мобилизовать от 500 000 до миллиона человек, при этом их не сможем экипировать, вооружить и.т.д. Также отмечает, что Д.Трамп будет давить как бульдозер и говорит будем наблюдать!
Чета ниже в видео, ура-патриот изначально в миру Кучеренко, ныне Калашников Максим приуныл. Но наши ура-патриоты, как доморощенные, так и из-за три девять земель, ближнего зарубежья и различные сказочники настроены по другому - якобы всё только начинается. Помнится на форуме был пользователь с ником Викториян, который наслушавшись пропаганды соседей, что Россия ещё серьёзно не начинала и воюет на пол силы, якобы на полшишечки. В общем в миру полушишечник Викториян.
М Калашников отмечает, что экономика России в плохом состоянии, обескровлена, мол по его подсчётам на войну потрачено 1 триллион 200 миллиардов долларов и ещё необходимы средства на восстановление новых регионов. С его слов якобы нужно мобилизовать от 500 000 до миллиона человек, при этом их не сможем экипировать, вооружить и.т.д. Также отмечает, что Д.Трамп будет давить как бульдозер и говорит будем наблюдать!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43027
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.01.25 - 13:18
Цитата:
У вас там на Западе все стукачи или только те, кто из приезжих мигрантов хочет выслужиться?
maxsaf:
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные
Предлагаю властям обратить внимание и на эту квартиру тоже. Да и на остальные
У вас там на Западе все стукачи или только те, кто из приезжих мигрантов хочет выслужиться?
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