Отправлено: - 09:52

Но может ли быть хорошо тому народу, «вожди» которого пытаются поднять свой народ за счет других?





Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).



тыц



Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс), уйгур — на 6 % (на 13 тыс).Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс), татар — на 18 % (на 46 тыс), русских — на 15 % (на 683 тыс чел.).

[Исправлено: maxsaf, 26.01.2025 - 10:54]

Цитата:Просто цитата из Википедии, все имена вымышлены, совпадения случайны:Цитата:Если это другое, то я заранее извиняюсь...